陳國基訪哈爾濱　研安排青年到黑龍江交流　作為愛國教育一部份

政務司司長陳國基昨日（30日）起一連3日訪問黑龍江哈爾濱，與當地領導交流，並參觀「侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館」。陳國基表示，會與黑龍江省研究，安排青年到該省交流，作為愛國主義教育的一部份。



陳國基8月30日晚與黑龍江省委書記許勤會面。（陳國基Facebook）

陳國基昨晚與黑龍江省委書記許勤會面，提到香港在很多方面，例如在貿易、金融和文化等多個領域，都可以和黑龍江省合作。他指，黑龍江擁有深厚的歷史和文化底蘊，是進行愛國主義教育的好地方，會研究安排青年到黑龍江交流，作為愛國主義教育的一部份。

陳國基今日（31日）下午參觀「侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館」，該館展示以七三一部隊為主的日本細菌戰部隊，當年利用平民進行人體實驗，研究生化武器和發動細菌戰。陳國基稱，看了展覽後，「除了感到憤怒和悲痛之外，更令我覺得國家安全的重要性」，又指香港青年有少要了解這段歷史。

此外，哈爾濱是內地著名旅遊城市，當地政府花心思引旅客，陳國基認為值得香港政府借鑑。