財政預算案｜問責官員無減薪　民主黨失望　倡精簡公務員編制

下年度財政預算案今日（28日）出爐，並無採納民主黨建議問責官員減薪以示與市民共渡時艱的決心，該黨對此感失望；又指預算案只提出凍結公務員編制以控制開支增長，該黨認為政府精簡現行編制。



羅健熙表示相信市民對沒有派發消費券會感到失望。(民主黨提供)

財政司司長陳茂波今(28日)發表下年度財政預算案，認為香港「一國兩制」的制度優勢和高度國際化的特點，將會吸引更多人才、資金和企業匯聚。不過，預算案不再像過去兩年再派消費券、而「派糖」也大幅縮水，及薪俸稅寬免上限降至3000元。

主席羅健熙相信市民對沒有派發消費券會感失望，而民主黨支持續派發消費券，是看到本港目前餐飲及零售業經營困難，希望消費券可幫助有關行業，同時減輕基層市民生活負擔。至於薪俸稅寬免上限降至3000元，他指金額太低，對市民幫助不大，建議陳茂波考量調高上限。

民主黨同意預算案所提及香港國際化對本港經濟的重要性，必須要讓外資企業看到香港與國內其他城市有所分別，除具體政策外，整體觀感亦十分重要。羅健熙舉例表示近日大摩前高層羅奇（Stephen Roach）在《金融時報》撰文提及「香港玩完論」震動政商界，而行會召集人葉劉淑儀及政務司長陳國基卻作出情緒化的回應言論，給人對專家學者作人身攻擊的印象，回應方式是否展現香港作為一個包容、多元、自由的國際大都會，值得當局反思。

歡迎不取消乘車優惠 質疑月月煙火吸客成效

至於陳陳茂波表明不會取消「二元優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」，但會檢視計劃，讓計劃可在財政持續模式繼續提供。

該黨交通及民政政策發言人韓俊賢表示歡迎，但對陳茂波稱會「檢視」計劃感擔心，期望政府在檢視過程中多諮詢公眾，切勿只求減少開支，政府內部閉門造車。韓俊賢同時質疑當局計劃每月在維港舉辦煙火和無人機表演的成效，認為如果放十多花鐘煙火可以吸引旅客，其他城市早已不停放煙火，建議政府集中精力推廣及擴展香港原有特色，如大坑舞火龍、長洲飄色搶包山等。

籲擱置交椅洲填海項目 免加重財政負擔

該黨發展政策發言人吳永輝表示，即使計及下年度政府債券發行額1200億元，赤字預計仍有481億，財政儲備將持續下降，難以理解政府為何仍堅持斥資一萬億元的交椅洲人工島填海項目，非常擔心日後對香港財政帶來沉重負擔，再次呼籲政府擱置有關項目，集中資源發展「北部都會區」。

撤辣是向地產商斜 無為市民著想

吳永輝認為「全面撤辣」及金管局決定即日起全面暫停住宅按揭壓力測試，及3,000萬以下的自用住宅按揭成數上調至七成，是向地產商全面傾斜，指香港樓價在全球排名上仍是前數名，市民供樓負擔佔生活開支比例仍相當高，有關措施旨為「托市」，沒有整體為市民生活著想。

批評只增社區院舍券數目幫助有限

該黨社福及青年政策發言人周曉嵐批評政府只增加社區券及院舍券數目，對弱勢長者幫助十分有限，認為現時本港人口老化嚴重，政府需要增撥資源，加快增加老人院舍宿位數量，短期內亦應加強支援照顧者的服務。

周曉嵐。（周曉嵐Facebook相片）

周曉嵐亦批評政府以逐步落實青年發展藍圖為由，減少對青年發展方面投放資源，同時對政府沒有繼續為2025年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費感到失望。他又認為政府一邊大灑金錢舉辦盛事，同時又不斷減少對青年方面的資源，令青年質疑政府常說「與青年同行」只是一句口號。