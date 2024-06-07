大律師公會：尊重終院兩非常任法官辭任 對司法獨立有絕對信心
撰文：蕭通
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針對兩名來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）辭任，香港大律師公會今日（7日）發聲明表示深感遺憾，稱尊重二人的個人決定，並感謝他們對香港法理發展及法治作出的貢獻。公會表示，深信有關的辭任不會影響香港終審法院履行其司法職能，亦對司法獨立有絕對信心。
司法機構於昨日（6日）深夜證實，終審法院其他普通法適用地區非常任法官郝廉思勳爵和岑耀信勳爵，已分別向香港特別行政區行政長官提出請辭。行政長官李家超、律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能分別發聲明，對兩人辭任表示遺憾，強調法院運作及獨立性不會改變。
另一方面，英國律師及法律界評論員Joshua Rozenberg轉發郝廉思的回覆，郝廉思表示，由於香港的政治狀況，他已辭去終審法院的職務，但他仍然對終審法院及其成員的完全獨立性充滿信心。Joshua Rozenberg稱，岑耀信承諾將「在適當的時候」發表聲明。
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