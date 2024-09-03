香港要改革｜姚志勝：提升三大傳統優勢　發展新質生產力

三中全會《決定》明確指出，發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。全國政協常委姚志勝今日（3日）在報章撰文指，三中全會精神的核心是「進一步全面深化改革」，香港貫徹落實全會精神的指導思想應該是「通過改革實現更好發展」，認為鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，提升該三大傳統競爭優勢，是落實三中全會改革的重要要求。他又指發展新質生產力，是發展命題、也是改革命題。



姚志勝再次解讀三中全會《決定》對本港改革的啟示（姚志勝提供圖片）

要突破金融體制機制的既定框框

姚志勝在《文匯報》撰文指，香港需提升三大傳統優勢，當中包括應推動金融革新適切新的經濟環境，不僅要以更多金融互聯互通和人民幣投融資服務、強化香港繼續成為離岸人民幣中心，同時要大力拓展科技金融、綠色金融、數字金融等資本市場的創新對接面，支持更多高新技術民企和戰略性新興產業落戶香港；突破香港原有金融體制機制的既定框框，做好資本橋樑。

姚志勝認為香港要加快智慧港口建設（資料圖片）

應推動航運業升級轉型

提升航運中心方面，姚志勝直言香港航運業在過去十多年面對激烈競爭，加上地緣政治等因素，以致貨運吞吐量持續下降。不過，他表示香港是「一帶一路」和國家「雙循環」重要節點，未來應正視航運成本高、港口自動化程度不高等問題，加緊推動航運業升級轉型，注入創新元素，加快智慧港口建設，促進高端海運服務發展，助力國家構建更多海陸空運輸夥伴關係，創設航運新增長點。

此外，姚志勝認為香港未來要進一步挖掘貿易新商機，吸引更多企業來港拓展業務並開設區域總部，加強電子商貿的接觸面和市場效用，積極拓展新興市場，並要充分發掘新質生產力對商貿市場的龐大機遇，做大做強香港貿易優勢。

二十屆三中全會。（新華社）

發展新質生產力也是改革命題

姚志勝又認為，香港要發展新質生產力，指是發展命題、也是改革命題；香港發揮創新優勢，加強創新競爭力，也是香港落實三中全會精神的題中之義。他表示，香港要坐言起行，認真貫徹落實三中全會精神，主動對接國家發展戰略，全情投入、銳意進取，在服務國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化進程中實現自身更好發展。