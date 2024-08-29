國家隊歡迎會｜李家超：多來香港走走看看　感受一家人感覺

撰文：鍾蒨宜 歐陽德浩 吳綽詩 林遠航 何夏怡 何瑞芬
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巴黎奧運國家隊代表團今日（29日）抵港，展開三日旋風式行程，代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，包括首位「六金王」乒乓球運動員馬龍、17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、「奧運飛魚」打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂等。

代表團今日傍晚到禮賓府，出席港府舉行的歡迎會。《香港01》直播。

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禮賓府舉行歡迎會，行政長官李家超及一眾國家隊運動員合照。（香港01）
禮賓府舉行歡迎會，行政長官李家超及一眾國家隊運動員合照。（香港01）

【18:00】禮賓府舉行歡迎會，多名政府官員、立法會議員和社會賢達出席。

李家超致歡迎辭，歡迎代表團到訪禮賓府，他指國家隊贏得多面金牌，讓全世界看到體育強國的風範，也讓香港人十分興奮，他指不少運動員都不是第一次隨訪港，一次又一次展現水準，不屈不撓的風貌，亦扶持後輩。

他感謝內地安排國家隊訪港，體現中國對香港的關愛，隨了明天大匯演，還有周六示範表現，會到社區與市民和運動員交流，港府預備了豐富活動，包括遊覽太平山頂，觀賞維港，感受山水風情，文化魅力，他希望運動員「多來香港，走走看看」，感受到「一家人的感覺」。

禮賓府舉行歡迎會，行政長官李家超及一眾國家隊運動員出席。（香港01）

▼8月29日　國家隊訪港代表團中午抵達香港機場▼

全紅嬋（中）站在隊伍最前排，帶著Miu Miu手袋，袋後掛有兩隻烏龜飾物，而她甫下機即打呵欠，略帶倦意。（夏家朗攝）
隨着音樂響起，國家體育局局長、代表團團長高志丹（前一）率先離開機艙，乒乓球運動員馬龍（前二），及跳水運動員全紅嬋（前三）跟隨在後。（夏家朗攝）

▼8月29日　國家隊訪港代表團中午抵達香港機場▼

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巴黎奧運國家隊代表團8月29日抵港，展開三日旋風式行程，今次代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，首位「六金王」乒乓球運動員馬龍、17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、「奧運飛魚」打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂等。（夏家朗攝）

▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼

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