利益申報丨孫玉菡九龍城買樓供家人居住　麥美娟買珠海自住物業

行政會議更新個人利益登記冊，特首李家超持有的物業不變。今年勞工及福利局局長孫玉菡為香港樓市投下信心一票，在九龍城多買1個單位供家人居住，而民政及青年事務局局長麥美娟則擁抱「一小時生活圈」，在珠海買樓自住。



陳國基的港島東商用物業，一直都未租出。（資料圖片/夏家朗攝）

陳國基港島東商用物業 連續3年未租出

李家超與之前一樣，和妻子共同擁有1個位於油尖旺的住宅物業及車位。

政務司司長陳國基的妻子繼續持有3個物業，包括沙田自住住宅和黃大仙出租住宅。而位於港島東的商用物業，仍然預備出租，即是2022、2023及2024年3次申報均仍未有人承租。

財政司司長陳茂波與妻子透過「偉活發展有限公司」有灣仔1個住宅物業車兩個車位，作出租之用，陳茂波仍是按揭擔保人之一。另他的妻子在中山持有1個自住住宅單位。換言之，陳茂波繼續沒有在港自住物業。

律政司司長林定國妻子在東區擁有1個住宅單位，間中自用，並擁有灣仔1個自住住宅連兩個車位。林定國亦持有荃灣1個住宅單位供家人自住。

孫東原本持有北京物業供家人居住，最新已沒有再申報。（創新科技及工業局）

副司長持有的物業沒有變化，政務司副司長卓永興與妻子共同擁有1個中西區住宅自住。財政司副司長黃偉綸與妻子共同擁有大埔自住物業。律政司副司長張國鈞的妻子擁有1個沙田自住物業。

孫東沒再申報北京住宅

有局長持有物業出現變化，創新科技及工業局局長孫東原本與妻子共同持有、供家人居住的北京住宅，今年沒有再申報。孫東現時持有九龍城1個自住住宅和車位，而妻子則持有九龍城兩個出租住宅單位。

民政及青年事務局局長麥美娟自從前年申報九龍城出租住宅後，去年沒有申報任何物業，今年則申報持有珠海1個自住物業。

勞工及福利局局長孫玉菡原本在九龍城擁有住宅單位供家人居住，今年則申報多個一單位，同樣位於九龍城，由他和妻子共同持有，供家人居住。

另外大部份局長申報不變，文化體育及旅遊局局長楊潤雄繼續沒有任何物業。保安局局長鄧炳強去年及今年均沒有申報持有物業，而2021、2022年則申報持有南區住宅供家人居住。

政制及內地事務局局長曾國衞持有東莞自用物業。環境及生態局局長謝展寰的妻子持有西貢自住物業。商務及經濟發展局局長丘應樺與妻子共同持有荃灣自住物業。醫務衞生局局長盧寵茂與妻子共同持有油尖旺出租單位連車位，另在南區1個由家庭成員擁有的自用住宅單位。

運輸及物流局局長林世雄持有大埔自住單位連車位，而妻子則持有1個大埔住宅單位供家人居住。發展局局長甯漢豪與丈夫共同擁有灣仔自住物業連車位。公務員事務局局長楊何蓓茵與丈夫共同擁有1個灣仔區住宅連車位。教育局局長蔡若蓮繼續持有油尖旺和大埔的自用物業。

何永賢與丈夫購買的新加坡樓花仍在施工，預期完工期2025年底前不變。（資料圖片/陳葦慈攝）

何永賢新加坡樓花仍在施工 交樓期明年底前不變

房屋局局長何永賢與丈夫持有中西區物業及車位自用，亦持有1個中西區出租住宅。她與丈夫擁有的新加坡住宅物業樓花仍在施工，續預計不遲於2025年12月31日交付。此外，她與丈夫以3:7比持有「Arrow Prak Limited」公司，該公司持有1個中西區商用物業作出租之用。

許正宇繼續以7物業成為司局長樓王

財經事務及庫務局局長許正宇夫婦繼續持有7項物業，再度成為政府高官「樓王」，包括以「Paradise City Holdings Limited（BVI）」持有灣仔出租住宅，與家人共同持有灣仔出租住宅連車位，與家人共同持有灣仔1個住宅連車位，供家人居住，而許正宇妻子持有中西區自住單位連車位。

海外物業方面，許正宇夫婦持有澳洲住宅連車位出租，妻子持有杭州自用住宅，而妻子及她的人持有新加坡1個出租住宅。

至於行政會議非官守成員的物業情況，召集人葉劉淑儀申報不變，包括持有1個位於中西區的住宅連兩個車位，以「Bonticello Holdings Limited」公司持有的中西區出租住宅連車位，以及荃灣自用工商物業。另以「Magic Fiddle Limited」持有中西區自住住宅連車位。

李國章在以信託在中西區持有1個自用物業。（資料圖片）

李國章持有倫敦W2區自用物業

非官守成員李國章以公司持有1個大埔出租物業，兩個東區物業。與家人以公司持有油尖旺1間酒店，中西區5個物業、8個車位及1個電單車位，一幢位於中西區已重建作商業用途的大廈。

李國章本人持有兩個英國倫敦W2區自用物業，以信託持有中西區1個自用物業。

另外有6個灣仔物業，11個中西區物業，南區4個出租物業和8個車位，1個中西區出租物業，屬父親李福樹的遺產。

劉業強在新界持有456幅土地。（資料圖片/廖雁雄攝）

劉業強屯門、元朗、北區、大埔、大嶼山共有456幅地

至於非官守成員劉業強，在屯門擁有353幅土地，1幢7個單位自用住宅，6幢出租住宅，一層出租商舖，1層自用及出租商業物業，3個出租商舖。在元朗有兩個出租住宅，55幅土地。另在北區擁有43幅土地，在大埔擁有1幅土地，在大嶼山擁有4幅土地。

內地物業方面，劉在湖北及惠州和擁有1間空置工廠。