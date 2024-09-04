陳茂波訪悉尼　推動跨境合作及科技企業來港發展

財政司司長陳茂波今日（4日）在澳洲悉尼繼續訪問行程，重點包括推動跨境合作，以及鼓勵澳洲科技企業在港發展業務。



陳茂波在香港駐悉尼經濟貿易辦事處安排下，與僑居當地的香港人共晉午餐，與他們分享香港的經濟形勢和發展方向。（政府新聞處）

介紹香港發展前景 推動跨境合作

陳茂波早上與澳洲儲備銀行行長Michele Bullock會面，雙方就當前環球和區域經濟、金融市場的情況、相關金融監管議題交換意見。陳茂波介紹香港在金融監管和發展方面的工作，並表示期待與澳洲儲備銀行保持交流，推動更多跨境合作。

隨後，他拜會了中國駐悉尼代總領事王春生，介紹香港的最新發展和前景，雙方亦深入涉及中澳關係的不同範疇、促進香港以至粵港澳大灣區和澳洲合作等議題。中午，陳茂波與僑居當地的香港人共晉午餐，討論當地港人社群如何能進一步助力促進香港和澳洲在商務、教育和文化方面的更多合作。

陳茂波與澳洲金融科技初創企業代表會面。（政府新聞處）

會見多家科技企業 陳茂波鼓勵赴港發展業務

陳茂波下午與澳洲金融科技業界組織FinTech Australia，以及10間在當地從事金融科技的企業代表會面，代表均表示有興趣到香港設立據點和發展業務。陳茂波介紹香港在推動金融科技的策略，包括持續推進科技金融基礎建設、資助金融科技的創新試驗、在多個領域建立規管沙盒以便利測試新應用方案等，亦詳細回應企業代表關於在香港發展業務、規管要求、籌集資金和尋找合作夥伴等具體問題。

陳茂波到訪當地一家專注於癌症診斷的生物科技企業。（政府新聞處）

陳茂波其後亦到訪當地一家專注於癌症診斷的生物科技企業，介紹了香港發展成為醫療創新樞紐的政策方向，包括建立「第一層審批」制度、在落馬洲河套地區發展面向大灣區的臨床實驗服務等，以及特區政府吸引重點科研企業落戶的政策措施。他鼓勵該企業來香港設立據點，充分利用香港科研優勢拓展大灣區、內地以至亞洲市場，並積極考慮在香港上市，透過香港的籌融資平台壯大業務。

陳茂波明日當地時間（5日），將繼續在悉尼訪問的最後一日行程，其後啓程返港。