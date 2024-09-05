陳茂波結束澳洲訪問：當地多行業對用香港拓內地及亞洲市場感興趣
撰文：文維廣
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財政司司長陳茂波今日（5日）在澳洲悉尼進行最後一日訪問行程，晚上啟程回港。他總結行程時指，澳洲多個行業都對利用香港進一步拓展內地以至亞洲市場，深感興趣。他期望未來兩地之間能深化合作，為兩地的工商、金融和創科界創造更大機遇。
陳茂波總結今次澳洲之行時指，透過與工商界的接觸和交流，促進了彼此的了解，並推動日後更多的雙向交流和合作，他介紹了香港的最新情況和未來發展的重點，並推廣香港和粵港澳大灣區的機遇，說好香港故事、大灣區故事。陳茂波又指，澳洲的生命健康科技、綠色能源、金融科技、資產和財富管理，以至農產品和葡萄酒業企業，都對利用香港進一步拓展內地以至是亞洲市場，深感興趣。
在悉尼的最後一天活動，陳茂波早上出席由滙豐銀行舉辦的圓桌早餐會，與十多位商界、金融服務、綠色金融、金融科技和專業服務等業界的代表會面，分享香港的最新經濟情況和發展方向。中午出席香港駐悉尼經濟貿易辦事處舉辦的商務午餐會，介紹香港在金融和創科方面的發展方向和政策，及粵港澳大灣區的發展機遇，有超過150名來自澳洲工商界、金融機構、投資機構、企業和商會的高層代表出席。
陳茂波下午與十多家財金機構的高層進行圓桌討論，就在香港發展資產管理、家族辦公室、金融科技等業務交流意見。