陳茂波結束澳洲訪問：當地多行業對用香港拓內地及亞洲市場感興趣

財政司司長陳茂波今日（5日）在澳洲悉尼進行最後一日訪問行程，晚上啟程回港。他總結行程時指，澳洲多個行業都對利用香港進一步拓展內地以至亞洲市場，深感興趣。他期望未來兩地之間能深化合作，為兩地的工商、金融和創科界創造更大機遇。



陳茂波（右三）在澳洲悉尼出席澳洲滙豐銀行舉辦的圓桌早餐會。（政府新聞處）

陳茂波（左）在澳洲悉尼出席澳洲滙豐銀行舉辦的圓桌早餐會。（政府新聞處）

陳茂波總結今次澳洲之行時指，透過與工商界的接觸和交流，促進了彼此的了解，並推動日後更多的雙向交流和合作，他介紹了香港的最新情況和未來發展的重點，並推廣香港和粵港澳大灣區的機遇，說好香港故事、大灣區故事。陳茂波又指，澳洲的生命健康科技、綠色能源、金融科技、資產和財富管理，以至農產品和葡萄酒業企業，都對利用香港進一步拓展內地以至是亞洲市場，深感興趣。

陳茂波出席香港駐悉尼經濟貿易辦事處舉辦的商務午餐會，並發表主題演講。（政府新聞處）

陳茂波出席香港駐悉尼經濟貿易辦事處舉辦的商務午餐會，並發表主題演講。（政府新聞處）

在悉尼的最後一天活動，陳茂波早上出席由滙豐銀行舉辦的圓桌早餐會，與十多位商界、金融服務、綠色金融、金融科技和專業服務等業界的代表會面，分享香港的最新經濟情況和發展方向。中午出席香港駐悉尼經濟貿易辦事處舉辦的商務午餐會，介紹香港在金融和創科方面的發展方向和政策，及粵港澳大灣區的發展機遇，有超過150名來自澳洲工商界、金融機構、投資機構、企業和商會的高層代表出席。

陳茂波（右二）在香港駐悉尼經濟貿易辦事處與當地十多個財金機構的高層進行圓桌討論。（政府新聞處）

陳茂波（右二）在香港駐悉尼經濟貿易辦事處與當地十多個財金機構的高層進行圓桌討論。（政府新聞處）

陳茂波下午與十多家財金機構的高層進行圓桌討論，就在香港發展資產管理、家族辦公室、金融科技等業務交流意見。