颱風摩羯｜大埔、元朗深夜塌樹堵路 區議員出動聯絡消防清理
撰文：潘耀昇
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超強颱風摩羯襲港，今日（6日）凌晨8號東北烈風或暴風信號懸掛期間，大埔和元朗分別有塌樹堵路，當區區議員聯絡警方和消防處理。
大埔錦山路大樹倒塌 沒人受傷
其中，大埔錦山路近挪威國際學校對出，有一棵大樹倒塌，橫卧在錦山路來回行車線，錦山村和錦石新村居民主要出入車路受阻。經民聯大埔南區議員羅曉楓在Facebook表示，接獲村民反映後，通知有關部門盡快派人清理，事件中沒人受傷。
元朗八鄉塌樹堵路
元朗八鄉亦有塌樹堵路，元朗地區委員界別黃紹聰議員在Facebook感謝八鄉消防和警方迅速出動，用電鋸切開樹枝，再放置路旁待清理，讓行車線盡快回復正常。
截至今日零時零分，消防處、政府1823電話中心和康文署共收到30宗塌樹報告，政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。
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