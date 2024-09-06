陳茂波籲從巴黎奧運汲取靈感　以體育推動旅遊產業

剛剛結束的巴黎奧運，預計為法國帶來逾2.8億歐元旅遊收益，財政司司長陳茂波表示，香港可學習巴黎奧運及殘奧會，利用國際大型體育賽事吸引遊客、推動經濟，實現「以體塑旅」。他又點明啟德體育園作為「香港近幾十年來最重要的投資」，將成為本港承辦國際焦點盛事的選址。



財政司司長陳茂波表示，香港可學習巴黎奧運及殘奧會，利用國際大型體育賽事吸引遊客、推動經濟，實現「以體塑旅」。（資料圖片)

陳茂波籲港學巴黎奧運 「以體塑旅」

陳茂波今日在一個體育經濟及旅遊峰會上，引用聯合國世界旅遊組織數據，指估計體育旅遊約佔全球旅遊支出的10%，預計2023年至2030年期間的年增長率將超過17%，指體育旅遊行業正快速增長，且體育活動已深度融入城市，巴黎奧運及殘奧會就是案例，前者預計將產生多達11.1億歐元的淨經濟效益，其中旅遊收益佔2.8億歐元。

今次巴黎奧運，不少賽事項目在名勝古跡中舉行，如沙灘排球賽選址艾菲爾鐵塔。（資料圖片）

他指，從經濟角度，巴黎奧運取得巨大的成功。不少賽事項目在名勝古跡中舉行，如沙灘排球賽選址艾菲爾鐵塔、馬術比賽在凡爾賽宮展開，認為或可重新審視香港，思考如何從巴黎奧運及殘奧會中汲取靈感，「香港擁有世界一流港口，有壯觀的行山徑、風景優美的離島」，需要思考如何「以體塑旅」，利用體育賽事吸引遊客、提升城市品牌和促進經濟發展。

啟德體育園明年啟用 或成國際盛事選址

至於本港以體育推動旅遊產業發展的契機，陳茂波提及將於明年上邊啟用的啟德體育園。他坦言該體育園是香港近幾年來最重要的投資，將配備可容納5萬名觀眾的體育場，以及輔助訓練設施。

陳茂波表示，啟德體育園並非一個「設施的集合」，而是一個世界級運動比賽和娛樂活動的平台，預計將成為國際焦點盛事的選址。（園區提供圖片）

惟他又表示，啟德體育園並非一個「設施的集合」，而是一個世界級運動比賽和娛樂活動的平台，他預計體育園將成為國際焦點盛事的選址。陳茂波續指，啟德的活動營銷及規劃，應滿足當地人及國際遊客的興趣，因「有人氣自然有財氣」。

陳茂波又提到今年3月舉辦的「LIV Golf 香港2024」巡回賽，因有54名頂級高爾夫球手，當中包括14名大滿貫冠軍參加，吸引來自30多個國家的遊客來港。他稱當局會繼續支持舉辦高質素的國際大型體育賽事，以貢獻經濟、造福社會。