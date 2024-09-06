鄧炳強持續在京研修交流　拜會夏寶龍匯報工作

保安局局長鄧炳強今日（6日）率領六支紀律部隊首長級人員繼續在北京的研修交流行程，傍晚拜會中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，匯報主要範疇的工作。



鄧炳強（左）與中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍（右）會面。（政府新聞處）

鄧炳強率研修交流團與夏寶龍會面時，感謝中央政府對保安局及其轄下紀律部隊一直以來的大力支持，並匯報了主要範疇的工作。

中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任農融，香港中聯辦副主任羅永綱參加會見。

鄧炳強明日（7日）上午將率領交流團參觀國家反詐中心；下午轉往福建，與省領導和公安廳人員會面。

鄧炳強（左五）與中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（中）、國務院港澳事務辦公室副主任農融（左四）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任羅永綱（右四）及交流團成員合照。（政府新聞處）

鄧炳強後日（8日）轉往江蘇，翌日（9日）出席全球公共安全合作論壇（連雲港）2024年大會，警務處處長蕭澤頤同行。大會主題為「變局下的合作共贏：打造全球公共安全共同體」，與會者來自不同國家和地區，就公共安全深入交流，開拓合作空間。

鄧炳強將於9月10日下午返港。