率六大紀律部隊首長訪京觀升旗　鄧炳強：上下一心守護國家的驕傲

保安局局長鄧炳強昨日（5日）率領由本港六支紀律部隊首長組成的研修交流團到北京和福建交流。他們一行人今早（6日）到天安門廣場觀看升旗，鄧炳強形容；「這次感覺比平時多了一份上下一心守護國家的驕傲。晨曦照耀，心中湧起無比的自豪與感動，每一縷陽光都象徵著祖國的偉大與希望。」



鄧炳強（右）率領六大紀律部隊首長在北京天安門廣場觀看升旗儀式（鄧炳強FB）

研修交流團會訪國防大學國際防務學院

鄧炳強在社交平台發文指，繼去年4月訪京之行，他這個星期再度率領六大紀律部隊首長赴京，參與由公安部安排的硏修交流團，到訪國家行政學院與國防大學國際防務學院。

周一鳴（右）與其他紀律部隊首長和鄧炳強（中）一起到北京天安門觀看升旗（海關Fb）

警務處副處長周一鳴有份觀升旗 一哥將出席全球公安合作論壇

他指，來到北京，必然要到天安門廣場和各紀律部隊首長看升旗：「這次感覺比平時多了一份上下一心守護國家的驕傲。晨曦照耀，心中湧起無比的自豪與感動，每一縷陽光都象徵著祖國的偉大與希望。」

海關：局長與眾首長為身為中華兒女感無比自豪

海關也在社交平台發帖，指鄧炳強、海關關長何珮珊及一眾紀律部隊首長今早在北京天安門廣場觀看升旗儀式。局長及眾紀律部隊首長在肅穆莊嚴的天安門廣場見證國旗徐徐升起的神聖時刻，感受偉大祖國繁榮富強，為身為中華兒女感到無比驕傲同自豪。

研修交流團成員包括海關關長何珮珊、入境事務處處長郭俊峯、懲教署署長黃國興、消防處處長楊恩健、政府飛行服務隊總監胡偉雄機長、警務處副處長（行動）周一鳴和各部門首長級人員。他們明天會轉往福建繼續行程，鄧炳強9月9日將出席在江蘇舉行的全球公共安全合作論壇（連雲港）2024年大會，警務處處長蕭澤頤同行。鄧炳強將於9月10日返港。