A350｜憂同款機有安全隱患 田北辰要求立會盡快開聯席會議跟進
撰文：李宇婷
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國泰航空旗下A350航機引擎故障，實政圓桌立法會議員田北辰今日( 9日 )表示，雖然國泰完成涉事飛機的維修工作，但安全問題未解決，他去信立法會經濟發展事務委員會及交通事務委員會兩個委員會，要求盡快召開會議討論事件，並邀請國泰、民航處、其他相關機構詳細交代事件，查找國泰航空航班引擎異常的成因。
田北辰於社交平台發文，指上月底及本月初先後有兩班國泰航空公司的航班涉及引擎事故，分別是高雄返港航班準備起飛時引擎故障，及香港往蘇黎世航班起飛後發現引擎異常，折返香港國際機場。後者觸發國泰檢查所有同款飛機，發現其中15架有同類問題，國泰上周六( 7日 )完成所有零部件更換。
田北辰指，本港航空安全一直領先全球，本港市民及國際旅客均相信本港航空公司安全水平一流，實在是本港重要支柱之一，對於事後國泰迅速處理事件，短時間內完成所有檢查及維修，十分肯定 ，但處理航空安全絕對需要一絲不苟，認為事件尚有許多疑團未解，相關機構有必要對公眾清楚交代，包括問題是源自設計、生產、還是日常維修保養；為何日常保養未能發現問題，以及相關製造商的保養指引是否包括檢查涉事零部件。
由於是次事件涉及多架同款飛機及引擎，田北辰認為若上述疑問未能得到解答，即其他航空公司的同款飛機有相同的安全隱患，實在不能輕視。 他去信請求經濟發展事務委員會和交通事務委員會盡快召開會議，邀請國泰航空公司、民航處及其他相關機構，交代詳細時序及日前所掌握的資料，以確保大眾對香港航空安全的信心不受影響。
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