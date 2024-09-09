A350｜憂同款機有安全隱患　田北辰要求立會盡快開聯席會議跟進

國泰航空旗下A350航機引擎故障，實政圓桌立法會議員田北辰今日( 9日 )表示，雖然國泰完成涉事飛機的維修工作，但安全問題未解決，他去信立法會經濟發展事務委員會及交通事務委員會兩個委員會，要求盡快召開會議討論事件，並邀請國泰、民航處、其他相關機構詳細交代事件，查找國泰航空航班引擎異常的成因。



田北辰。（資料圖片/黃浩謙攝）

田北辰於社交平台發文，指上月底及本月初先後有兩班國泰航空公司的航班涉及引擎事故，分別是高雄返港航班準備起飛時引擎故障，及香港往蘇黎世航班起飛後發現引擎異常，折返香港國際機場。後者觸發國泰檢查所有同款飛機，發現其中15架有同類問題，國泰上周六( 7日 )完成所有零部件更換。

田北辰指，本港航空安全一直領先全球，本港市民及國際旅客均相信本港航空公司安全水平一流，實在是本港重要支柱之一，對於事後國泰迅速處理事件，短時間內完成所有檢查及維修，十分肯定 ，但處理航空安全絕對需要一絲不苟，認為事件尚有許多疑團未解，相關機構有必要對公眾清楚交代，包括問題是源自設計、生產、還是日常維修保養；為何日常保養未能發現問題，以及相關製造商的保養指引是否包括檢查涉事零部件。

田北辰去信請求經濟發展事務委員會和交通事務委員會盡快召開會議，邀請國泰航空公司、民航處及其他相關機構，交代詳細時序及日前所掌握的資料，以確保大眾對香港航空安全的信心不受影響。(文件截圖)

由於是次事件涉及多架同款飛機及引擎，田北辰認為若上述疑問未能得到解答，即其他航空公司的同款飛機有相同的安全隱患，實在不能輕視。 他去信請求經濟發展事務委員會和交通事務委員會盡快召開會議，邀請國泰航空公司、民航處及其他相關機構，交代詳細時序及日前所掌握的資料，以確保大眾對香港航空安全的信心不受影響。