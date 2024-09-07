國泰停飛A350｜國泰指旗下A350機隊已按計劃完成維修 並重投服務
撰文：陶嘉心
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CX國泰航空9月2日公布機隊48架Airbus空中巴士A350航機中，發現部份引擎零部件故障，已停飛檢測及維修，並於4日確認涉事航機需更換引擎輸油管。國泰今日（7日）指，旗下A350 營運機隊的維修進度理想，已按計劃完成並投入服務。
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國泰營運及航空服務總裁麥皓雲早前表示，今次A350航機引擎零部件故障為全球首例，對國泰而言是一個重大挑戰，他又向旅客致歉：「我亦為因是次事件而影響出遊計劃的顧客致歉。國泰所有決定都以顧客及員工的安全為首要考慮。」
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國泰早前表示已檢查旗下48架A350客機，需更換引擎輸油管的15架A350客機，預計於今日或之前恢復運作。國泰今傍晚最新回覆稱，旗下A350 營運機隊的維修進度理想，已按計劃完成並投入服務。
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