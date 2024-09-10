「一帶一路」高峰論壇明舉行　港澳辦指體現香港魅力、能力、活力

「一帶一路」高峰論壇明日（11日）在港舉行，國務院港澳辦微信公眾號發表題為《「一帶一路」高峰論壇展現香港魅力能力活力》的文章，指論壇彰顯香港獨特優勢，匯成強勁力量，亦表示各方用行動對香港投下信心票，香港發展前景一定會愈加光明。



「一帶一路」高峰論壇在會展舉行。（資料圖片/高仲明攝）

近6000人與會 來自70多個國家及地區

文章引述有關方面預告指，有近6,000名來自70多個國家和地區的人士與會，包括超過80名「一帶一路」沿線國家和地區的政商領袖，較去年4,000人次與會更多。

對於香港為何有這麼大的吸引力，文章認為關鍵在於香港擁有「一國兩制」下的獨特優勢，包括全球最自由經濟體之一，營商規則同國際接軌，是國際金融、貿易、航運中心，擁有世界級專業服務等。

安排超過800場一對一投資項目對接會

文章認為，香港這些優勢匯成強勁能量，讓之前多屆的「一帶一路」高峰論壇得到豐碩成果，例如首8屆累計已舉行超過4,000場項目對接會，今次高峰會議期間，亦將安排超過800場一對一投資項目對接會。

文章又說，香港積極參與共建「一帶一路」，例如金管局與絲路基金共同出資150億元人民幣成立「一帶一路」投資平台，香港與超過10個「一帶一路」共建國家簽署文化合作備忘錄等，都充份體現了「一帶一路」高峰論壇的重大價值，以及香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的重大價值。

而接近6,000名人士與會，亦代表他們用行動對香港投下堅定的信心票。文章指，香港一定能在共建「一帶一路」中扮演重要角色，發展前景一定會愈加光明。