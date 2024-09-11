一帶一路高峰論壇｜李家超：央企在港設總部　利用本地優勢拓機遇

第九屆「一帶一路」高峰論壇周三（11日）開幕，行政長官李家超於周二（10日）晚上宴請中央和部委領導，以及過百位內地及香港政商界人士，當中包括38家央企的領導，陣容鼎盛。



圖為2024年9月10日，在一帶一路高峰論壇開幕前夕，行政長官李家超宴請與會中央和部委領導，以及過百位內地及香港政商界人士。（李家超Facebook圖片）

李家超在社交專頁表示，歡迎和感謝中央和部委領導與央企領導專程來港支持高峰論壇，以及一直以來大力支持香港的「一帶一路」工作。不少央企已在香港設立區域總部，利用香港的專業服務優勢開拓「一帶一路」的機遇，正是對香港的信心和支持。他鼓勵參與宴會人士把握機會互相交流，共同開拓市場新機遇。

踏入下一個金色十年 香港繼續發揮作用

李家超又稱，共建「一帶一路」已踏入下一個金色十年，在國家支持下，港府各政策局和部門繼續積極用好香港作為共建「一帶一路」功能平台的角色，並發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的作用。香港必然會發揮好背靠祖國聯通世界的獨特優勢，做好制度型開放的推動者、新領域合作的開拓者，以及民心相通的促進者，為國家推動「一帶一路」作出更大貢獻。