外交部駐港公署：促美國少數政客尊重法治正義　停止政治操弄

外交部駐港公署發言人周四（18日）發表聲明，批評美國國會少數議員致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和財政部長耶倫（Janet Yellen），詆譭香港人權法治，污衊香港國安法和香港《維護國家安全條例》，對香港法院依法審理「串謀顛覆國家政權罪案」說三道四，甚至恫嚇制裁，公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



發言人指出，香港國安法實施四年以來，成效立竿見影，法治原則不斷彰顯，香港居民的權利自由得到更好保障，為特區實現由治及興提供堅實保障，香港特區制定《維護國家安全條例》，進一步落實特區維護國家安全的憲制責任，得到廣大市民和國內外投資者的擁護和支持。

《維護國家安全法》，即《基本法》第23條，於2024年3月23日正式刊憲生效。(資料圖片)

發言人強調，公正是法治的生命線。涉案反中亂港分子所謂「初選」嚴重挑戰香港特區憲制秩序，觸犯法律紅線，特區司法機關依法公正辦案，捍衛司法正義，無可指摘。美國有關政客公然干預特區司法、恫嚇制裁，違反不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則，是對國際法和法治精神的公然藐視和粗暴踐踏。署方敦促美有關政客立即停止別有用心的政治操弄。