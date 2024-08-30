香港要改革｜拆解港澳辦學習會　劉兆佳：中央期望施政報告有回應

中央港澳辦理論學習中心組今日（30日）舉行集體學習後，指會議強調必須以釘釘子精神抓好改革任務落實，研究提出推進改革任務落實的具體舉措，明確任務書、時間表和優先序，切實把學習成果轉化爲港澳工作實效。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，相關公布是指中央港澳辦將通過研究提出改革任務，並對特區政府作出建議和指示，同時特區政府和本港社會也要認真研究及提出政策改革。



劉兆佳不認同學習會是對香港改革的「最後通牒」，認為只是懇切叮囑。但他認為，中央應該希望中央對特區政府和社會各界的期許，能夠體現在新一份施政報告中的一些具體政策和措施上，以表明香港對三中全會的積極回應和對其精神的深刻掌握。



有建制派人士認為，學習會內容應該希望香港抓好機遇，拼經濟、搞建設、謀發展，取得實效，感覺非常迫切。估計特首也是這個心情，應該會在十月的施政報告會體現到，要更加高效高速達成大家感受到的好成果。



劉兆佳指中央希望施政報告會提出具體措施，體現特區政府對三中全會的積極回應（盧翊銘攝）

中央港澳辦理論學習中心組今日（30日）舉行集體學習，學習貫徹總書記習近平在三中全會上的重要講話和全會精神。中央港澳辦主任夏寶龍主持會議並講話。會議強調，必須以釘釘子精神抓好改革任務落實，深化改革的戰略部署，聚焦發揮港澳所長、服務國家所需；要大力弘揚改革開放精神，主動擔當作爲、扛起職責使命，研究提出推進改革任務落實的具體舉措，明確任務書、時間表和優先序，切實把學習成果轉化爲港澳工作實效。

會議又指，香港、澳門要順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，在變局中開新局。

港澳辦主任夏寶龍在今日的學習會上發表講話。（資料圖片）

中央港澳辦會通過研究提出改革任務

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》查詢時，指中央强调「改革和創新」是三中全會精神的核心，無論中央港澳辦和香港與澳門都必須在其日後的工作中切實體現出來。中央港澳辦將通過研究提出改革任務，並對特區政府作出建議和指示。

不過，他指，當然特區政府和社會各界也要認真研究問題，並提出和實施各項政策改革和創新，讓香港蘊藏的巨大活力和發展潛力得以激發出來，並用好國家發展帶來的機遇，推動香港的經濟發展和民生改善。

劉兆佳認為，中央希望李家超十月的施政報告中有具體措施，以示本港對三中全會的積極回應（政府新聞處）

期望施政報告提具體政策 以示香港對三中全會的積極回應

劉兆佳續指，更重要的，是香港必須通過改革和創新來為國家和民族作出貢獻。他想中央應該希望中央對特區政府和社會各界的期許，能夠體現在特首李家超十月公布的新一份施政報告中的一些具體政策和措施上，以表明香港特區對三中全會的積極回應和對其精神的深刻掌握。

他不認同中央港澳辦的公布是對特區政府要進行改革的「最後通牒」，只是懇切叮囑。