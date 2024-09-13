拆局｜黃德森辭職提早兩年離任　消息：未能適應公務員文化難發揮

上任僅一年的體育專員黃德森因個人理由，便以個人理由向文化體育及旅遊局提出終止合約，未能完成三年合約，本月20日離任。綜合多方消息指，運動員出身的黃，雖是精英運動員兼有豐富體育行政經驗，但加入政府後難以適應公務員文化，加上在連繫「本業」的體育界方面也不容易，有感未能發揮所長，決定提早離任。



體育專員黃德森提早解約，離開政府（盧翊銘攝）

文化體育及旅遊局昨日（12日）宣布，體育專員黃德森因個人理由在早前向文體旅局提出終止合約，並獲局方同意。黃德森將於9月20日離任。文體旅局會按既定程序安排接任人選。

有了解情況人士稱，體育專員一職並不如職銜表面，實質是相關政策的推手，工作性質類似政務官，花在撰寫政策文件、開會的時間反而更多。黃德森雖然也有豐富的體育行政經驗，但作為官員需要以政策宏觀角度看問題寫文件，種種原因叠加情況下，相信導致黃德森較難適應工作，感到難以發揮所長。

外此，據悉部分政府中人也對黃的工作抱有懷疑態度，更令他舉步唯艱。

黃德森是運動員出身（資料圖片）

此外，黃雖然也是運動員出身，妻子李麗珊是奧運滑浪風帆金牌得主，但當要專責連繫關係錯綜複雜的「本業」體育界，處理不同界別的利益時，也非想像中容易。

前任體育專員楊德強（右）是政務官出身（資料圖片）

至於繼任人選，消息人士指文體旅局的聲明已表示會按既定程序安排接任人選，雖然明年本港要協辦第十五屆全運會，但現時有前任體育專員、現任全國運動會統籌辦公室主任楊德強專責跟進，料不會對全運會的籌備工作構成影響，而啟德體育園的啟用則會由政務司司長陳國基統籌，預計也不會因黃的離職而受影響。

消息人士又稱，前任體育專員楊德強正是有政務官背景，加上任內在體育界相當「吃得開」，協助處理不少界內的問題。經此一役後，預計接任人極可能也是由政府內部抽調人手接替。

「風之后」李麗珊是黃德森妻子（Getty Images）

今年59歲的黃德森，1990年起全職投身滑浪風帆運動。2000年，轉任港隊教練，曾連續五年獲得全年最佳教練奬。2008年加入中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，負責開拓轄下「香港運動員就業及教育計劃」，為退役運動員提供教育、就業及生活技能服務，支援逾千名退役運動員轉型。2017年，黃德森獲聘任為香港業餘冰球會執行總監，推動青少年及女子冰球運動。及後於2022年獲聘任為中國香港乒乓總會行政總監。

去年8月22日履新，負責制訂體育政策和相關措施，推動和落實政府的五大體育發展政策目標，包括普及化、精英化、盛事化，提高專業水平及推動本港體育事業向產業化方向發展，並監督有關工作的推行情況。