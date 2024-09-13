岑浩輝選澳門特首｜選管會最遲下周五確認候選人資格　10‧13投票

澳門行政長官選舉下月13日舉行，提名期昨日（12日）結束，選管會今日（13日）確認只接獲一份提名表格，正是獲386名選委提名的前終審法院院長岑浩輝。選管會正對提名人進行審查，並將提名人就有關擁護澳門《基本法》，和效忠中華人民共和國及澳門特別行政區的聲明，轉交澳門維護國家安全委員會審查，最遲下周五（20日）公布正式候選人資格。



選管會將在本月28日舉行候選人政綱宣講及答問大會，400名選委將出席。



選管會主席宋敏莉（中）表示，最遲下週五(20日)公布候選人名單的確定結果（澳廣視圖片）

根據澳門特首選舉法規定，選管會在提名期結束後的5天內完成可接納性審查，最遲下週三(18日)公布決定，若沒有異議，最遲下週五(20日)公布候選人名單的確定結果。

選管會會直播政綱宣講 冀澳門關注

選管會主席宋敏莉表示，行政長官選舉將於 10月 13日舉行，根據選舉日程，為期 14天的選舉活動於9月28日開始，候選人政綱宣講和答問大會於當日早上10時舉行，地點定為中葡綜合體，屆時會邀請 400名選委和傳媒出席，並設有電視及網上直播，選管會期望市民關注，以瞭解候選人的政綱。

澳門特首選舉將於十月十三日在中葡綜合體進行投票（資料圖片/梁鵬威攝）

選管會預料投票一個半小時可完成

至於 10月13日選舉當日，選管會已就選票式樣，票箱或劃票方式討論，稍後會公布，選舉投票地點選定為中葡綜合體，早上10時後開始投票，宋敏莉相信 1.5小時內可完成。