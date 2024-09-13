本港執業註冊中醫人數成謎　 民建聯促核查並制定職級架構留人才

民建聯與香港註冊中醫學會今日（13日）發布《推動中醫藥發展倡議書》，本身是中醫的民建議立法會議員陳永光及中文大學中醫學院院長林志秀皆指，本港註冊中醫的執業情況成謎，8288名註冊中醫師中的實際執業人數未明，影響市民就診，促請政府就此進行詳細調研。陳永光又冀政府盡快制定中醫師職級架構，明晰中醫師晉升階梯，減少人才流失。



民建聯與香港註冊中醫學會今日（13日）發布《推動中醫藥發展倡議書》（何夏怡攝）

大學中醫教育資助名額全港僅80個

中文大學中醫學院院長林志秀指出，現時政府對中醫本科入學教育資助名額僅有80個，與政府在《基層醫療健康藍圖》中所提「加強中醫師角色」的目標並不相符。他冀政府為本港三間設有中醫課程的浸會大學、中文大學、香港大學，在2025至2028年增設15至20個名額。

中文大學中醫學院院長林志秀（何夏怡攝）

林又提到新冠疫情後，全球掀起「中醫熱」，現時有發展跨學科中醫人才的需要，如將中醫結合人工智能和市場營銷，開設授課型研究生課程。「中醫是科研人才，但科研要轉化到產業，就需要有市場營銷知識，譬如如何註冊專利。」

實際執業中醫人數未明

民建聯今年7月曾訪問505名18歲以上香港市民，六成曾尋求中醫服務，但當中近兩成反映籌位預約難，逾一成無法在住所附近找到合適中醫診所，不得已放棄選擇公營中醫服務。

事實上，本港註冊中醫執業情況亦成謎，截至今年9月5日，本港共有8288名註冊中醫，惟林志秀指出，數字是「一筆糊塗賬」，因有註冊中醫已因退休、移民等不再於港看症，惟現時政府並無實際執業中醫師的確切數據。

林志秀建議當局詳細調研，核查註冊中醫師執業情況，評估本港中醫師實際人力。

業界指本港並不掌握執業中醫的實際人數（資料圖片）

中醫師職級架構不清晰 陳永光：易致人才流失

陳永光則呼籲盡快制定中醫師職級架構，他解釋現時18區中醫診所尚未納入公營醫療體系，因此職級制度非常含糊、晉升階梯不清晰，進而導致中醫師人才流失嚴重，「這是最重要的政策，同是做醫生，如果西醫人工七萬二，中醫二萬七，人才很難留住」。

他又籲當局盡快設立中醫專科註冊制度，因市民傾向尋找專科中醫看診，但香港尚未有中醫專科註冊制度，導致市民在就診中醫時，難以得到明確專科醫師指引。