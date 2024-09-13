岑浩輝選澳門特首｜見中總及社會調查研究會聽意見　承諾完善政綱

澳門特首選舉提名期已於昨日（12日）結束，終審法院前院長岑浩輝成為唯一遞交提名表的參選人，選管會正就提名表作核查，以確定岑成為唯一候選人。而岑浩輝在提名期結束後，繼續會見澳門各界聽取意見，他今日（13日）拜會澳門中華總商會聽取意見，對與會人士提供的寶貴意見和建議表示感謝，承諾將與競選團隊認真研究分析，豐富及完善競選政綱。



岑浩輝拜會澳門中華總商會聽取意見（岑浩輝競選辦公室）

岑浩輝的競選辦公室也作出小總結，指在8月29日至9月12日提名期內，舉辦了主要面向選委的會面共37場，收到各類意見共550條。提名期結束後，岑浩輝今早拜會澳門中華總 商會，並聽取工商界人士的意見和建議。

出席座談會的有澳門中華總商會永遠榮譽會長許世元，永遠會長馬有禮，會長崔世昌，副會長廖澤雲、賈天兵、何超瓊，理事長馬志毅，監事長高明等負責人。會議由馬志毅主持。崔世昌重申對岑浩輝施政理念的認同，並表示澳門中華總商會繼續發揮平台作用，做好經濟適度多元發展這道必答題的調研，為澳門未來發展建言獻策。

岑浩輝在提名期結束後，繼續拜會各界別聽取意見，以便撰寫參選政綱（岑浩輝競選辦公室）

座談會上，共有十六名中華總商會成員發言，就營商環境、民生、金融、人才和人力資源、房地產、交通、旅遊、橫琴深合區、公共行政、都市更新、經濟可持續發展等議題發表達意見；又建議發揮「一中心、一平台」作用，推動中小企業轉型、發展澳門特色文化旅遊，鼓勵旅遊休閒產業引入創新科技，開拓國際高端客源、及建議冀扶持澳門本地建築業，保障本地就業和消費。

岑浩輝12日會見社會調查研究會代表（岑浩輝競選辦圖片）

他昨日也會見社會調查研究會代表，聽取該會對澳門經濟社會發展系列問題的調研情况和建議。該會代表就解決中小企發展困境、夯實橫琴深合區建設、社會意見及建議搜集分析等方面，向競選辦提供意見書。