為港爭光龍獅隊「走鬼式」訓練　霍啟剛冀康文署有清晰指引包容

《香港01》直擊報道廿年來缺乏合規格練習埸地，曾為港奪世界賽獎項，屬港協暨奧委會轄下體育總會的國術龍獅隊「走鬼式」操練的辛酸。身兼港協暨奧委會副會長、立法會議員霍啟剛主動回應指，希望康樂及文化事務署能給予前線人員清晰指引，包容龍獅運動使用康文署場地，並容許龍獅隊使用署方轄下公園作練習，讓市民和旅客增進對中華文化的認識。



龍獅運動廿年「走鬼」訓練 港隊靠工廈車位「偷雞」操練奪世界獎

雖然有兩個車位練習舞獅，但因為卸貨區地面比較斜，所以有時隊員跳下來試過扭傷腳，記者潘耀昇當天試跳時也一度跌倒。（夏家朗攝）

晚間為免舞獅造成噪音，以拍手代替打鑼打拍子。（夏家朗攝）

霍啟剛指，現時康文署有一定政策支持中國香港中國國術龍獅總會（下稱：龍獅總會）等體育總會使用康文署場地，然而有康文署場地前線人員認為龍獅運動聲浪過大及擔心使用的器材會損壞場地，令到龍獅運動可用的康文署場地越來越少。希望康文署能夠進一步給予前線人員清晰的指引，讓前線人員能夠包容龍獅運動使用康文署場地。

霍啟剛冀康文署有清晰指引包容龍獅運動（夏家朗攝）

他又稱，龍獅運動的訓練對場地標準要求相對其他運動低，主要需要平整的大片空間，康文署轄下的公園有不少合適空間，可作龍獅運動訓練及器材存放，而過往龍獅總會亦曾經使用不同公園，希望康文署能夠指定一定數量的公園空間，供龍獅隊伍作訓練之用，此舉亦能讓途經公園的市民和遊客能夠透過觀賞龍獅訓練，增進對中華文化的認識。

霍啟剛同時希望政府能夠更彈性處理這類對場地標準要求相對較低的運動的場地需要，善用橋底、閑置空間等等，以跨部門協作滿足體育運動的場地需要。

今年3月在紅館舉行的「世界香港夜光龍醒獅錦標賽2024」，代表港隊的潤福堂龍獅總會奪季軍。（夏家朗攝）

國術龍獅同為港協暨奧委會轄下體育總會，廿年來沒有合規格練習埸地，龍獅隊要「走鬼式」訓練，曾經躲在天橋底練習但被警察驅趕，租用體育館練習又被康文署質疑弄花地板，最終唯有藏身工廈卸貨區停車位「偷雞」深夜練習。而今年3月在紅館舉行的「世界香港夜光龍醒獅錦標賽2024」，代表港隊的潤福堂龍獅總會奪季軍。