龍獅業｜教練靠茶記打工捱三年疫情　遺憾中學生龍隊四散恐現斷層

龍獅隊以商演及教學為主要收入，惟受疫情影響收入近乎「清零」。在郭氏功夫金龍醒獅團任職全職教練的陳育生（暱稱「花生」）坦言，疫情期間收入銳減，靠師傅支付底薪及到茶餐廳做兼職侍應賺錢，以應付生活開支，惟最遺憾的是，疫情前親自指導的中學生龍隊本來頗有佳績，「整整齊齊一條龍，比賽成績都唔錯」，結果三年過後，徒兒們已中學畢業，人生找到新路向，難以重返龍獅業，以致傳承上出現斷層。幸疫情現曙光，今年新春商演邀約增加，加上學校復課，他相信龍獅業逐步復常，也有信心能重新訓練一群新徒弟，為行業再添活力。



在郭氏功夫金龍醒獅團任職全職教練的陳育生（暱稱「花生」）坦言，疫情期間收入銳減，靠師傅支付底薪及到茶餐廳做兼職侍應賺錢，以應付生活開支。（黃學潤攝）

花生讀中一那年，學校體育堂的課程內容包括舞龍舞獅，校方更舉辦班際比賽，花生與同學參賽後獲郭文龍師傅賞識，邀請他們加入龍獅隊，逐漸培養出對舞龍舞獅的興趣。後來同儕逐一離開龍獅團，花生卻選擇入行做全職教練，惟疫情下收入大受影響，要做兼職維持生計，但他從沒想過要放棄舞獅轉行，「等就一定要等，唔知要等幾耐，但冇諗過話要轉行」，而不離棄的原因相當單純：「真係好鍾意。」

疫情為龍獅業帶來的創傷，不僅是經濟收入層面，也導致到技藝水平下調。花生解釋，受防疫措施影響，聚集人數受限於兩人，訓練場地也不開放，根本無法進行操練，只能獨自鍛鍊體力。但舞龍舞獅非獨腳戲，要求整體團員動作、節奏精準配合，缺少小組訓練的情況下，整體水平必有所下降。因此，停辦兩年的龍獅賽於去年底復辦，花生與拍檔有份參與高樁舞獅比賽，雖然有三個月時間準備，但他們選擇將動作難度下調，「個比賽目標唔不同咗，錯就一定會出，但想順順利利去做」，最終他與拍檔獲得季軍。

另一件因疫情帶來的憾事，是年輕人才的流失。花生慨嘆，他在疫情前教導的一批學生技藝不俗，「整整齊齊一條龍，比賽成績都唔錯」，但事隔三年，有的開始備戰文憑試，也有人已畢業各奔前程。現時花生需重頭開始培育一批新徒弟，「依家一班中一全部新人，重頭教過，晒咗時間，有個斷層出現咗」，但他抱持信心，相信付出時間訓練，定能再為龍獅隊培育出新血。

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