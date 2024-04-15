國家安全教育日｜八支紀律部隊升旗禮列隊　提升市民維護國安意識

今日（15日）是全民國家安全教育日，保安局及轄下八支紀律部隊和輔助部隊配合今年「總體國家安全觀10周年」的主題舉辦多項活動，讓市民認識各部隊維護國家安全的工作，提升自覺維護國家安全的意識。



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陳國基：《香港國安法》實施後立竿見影 止暴制亂

保安局及轄下紀律部隊今日在警察學院聯合舉行升旗儀式，由政務司司長陳國基主禮。警察樂隊表演多首樂曲，為儀式揭開序幕，之後紀律部隊儀仗隊步操進場，警察護旗方隊進場進行升旗儀式，現場奏唱國歌。

政務司司長陳國基主禮時表示，國家安全是社會繁榮穩定、人民安居樂業的根本。他指《香港國安法》實施後立竿見影，止暴制亂，讓香港社會迅速回復穩定。他表示，憑着政府連同立法會及社會各界的努力，切實履行憲制責任，成功完成《基本法》第23條立法，完善維護國家安全的法律制度和執行機制。

陳國基又指，國家安全教育與愛國主義教育一脈相承，政府會與「愛國主義教育工作小組」通力合作，凝聚社會各界的力量，通過學校教育、本地社區、歷史政經文化、傳媒宣傳四大範疇，做好愛國主義教育，弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，增強廣大市民，尤其是年輕一代對國家和中華優秀傳統文化的認同。

10萬學生參加「全港學界國家安全常識挑戰賽」

除了升旗儀式外，保安局局長鄧炳強今日亦出席多項國家安全教育活動，包括全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座。此外，保安局與律政司、教育局和善德基金會首次合辦的「全港學界國家安全常識挑戰賽」獲得教師和學生響應，共有超過10萬名來自585所中、小學的學生參與。

為響應全民國家安全教育日，保安局轄下各支紀律部隊和輔助部隊均於剛過去的周末舉行開放日，吸引大批市民參與，精彩多元活動包括中式步操演示、戰術和救援演練、槍械和器材展示、攤位遊戲等。鄧炳強亦逐一到訪各部隊的開放日，勉勵部隊人員繼續努力，堅定不移維護國家安全。