銀債募集額撥基本工程儲備基金　陳茂波：提高市民參與感及獲得感

政府近日公布發行零售銀色債券，財政司司長陳茂波今日（15日）發表示，銀債募集所得，會撥入「基本工程儲備基金」，讓長者有隱定利息收入同時貢獻香港建設，希望提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」和「獲得感」，而其餘零售債券包括200億元的零售綠色債券及基礎建設債券的發行詳情，將會在未來數月公布。



另外，他又提到上周出席首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，與會的基金代表都看好在港發展的前景，認為香港具備獨特制度優勢，創科生態蓬勃。



陳茂波說銀債募集所得，會撥入「基本工程儲備基金」。(陳茂波網誌)

今年的《財政預算案》提出，在今個年度發行500億元零售銀色債券，以及200億元的零售綠色債券及基礎建設債券。陳茂波在網誌上說，考慮到當前的利息環境和市場情況，包括預期美國聯儲局本周議息後將啟動減息周期等因素，銀債訂下相當吸引的條件和安排，例如利息跟通脹掛鈎並保證不少於4厘，除希望達到讓金融更普惠的目的外，亦是希望提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」和「獲得感」。

他說在政府的支持下，更多的公營機構會通過發債或其他方式籌融資，以更好利用市場的資金，推動其不同範疇的工作；今年以來，已有香港機場管理局、市區重建局以及香港房屋協會等，一直以來，不論是特區政府或公營機構所發行的債券，均受本地和海外機構投資者的歡迎，錄得以倍數計的超額認購，投資者包括銀行和資產管理公司等。

讓更多私募基金等支持企業 推動創科產業化

科技創新需要資金的支持，亦往往需要以年計的時間，過程迂迴和充滿挑戰，因此科企在初創及擴張初期，都是比較脆弱，陳茂波說如何推動資金更精準、更高效配對支持，又滿足資金提供者的風險胃納、對標其重點範疇以及流動性要求，是釋放金融力量支持創科發展、構建蓬勃創科生態圈的關鍵環節，若能將全鏈條金融服務的前端激活，讓更多私募基金、創投基金、風投基金和長期資金更好支持初創企業，將為本港創科產業化發展注入強大推動力。

陳茂波提到上周出席首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，與會的基金代表都看好在港發展的前景，認為香港具備獨特制度優勢，創科生態蓬勃。(陳茂波網誌)

香港投資管理有限公司上周舉辦首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，與會者超過四百人，有份出席的陳茂波說與會的基金代表都看好在港發展的前景，認為香港具備獨特制度優勢，創科生態蓬勃，港投公司又發揮「耐心資本」引領的力量，吸引更多目標理念相近的創投基金的關注和興趣，加上地緣政治和需要走出國際市場等因素，令具潛質的初創科企希望扎根香港，利用香港這個既可兼顧內地業務，又能連通和發展國際市場的平台，以及高水平的學術和基礎科研能力，可以預期香港的「投」、「產」、「學」、「研」生態圈將日趨活躍。