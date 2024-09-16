加強國防教育　曾倡國產航母訪港賀國慶　李慧琼：未必調動到

全國人大常委會剛通過修訂國防教育法，人大常委李慧琼今日（16日）表示相關教育法雖不直接適用於香港，但國防教育屬國安教育重要組成部分，期望香港可進一步推動國防教育。至於香港如何配合國防教育法時，她透露曾在人大常委會會議上提出安排山東艦航母或現役艦隊訪港慶祝國慶75周年，但她指航母未必能調動到。



她又指，隨著國際形勢越來越複雜，加上以她的觀察港人並不熟悉國家的外交，需要加強國防教育。



李慧琼（右）與黃冰芬（左）（李宇婷攝）

新修訂的國防教育法本月21日起施行，李慧琼指教育法雖不直接適用於香港，但認為對香港有積極意義，因為國防教育是國安教育的重要組成部分，也是促進國防建設和社會主義文明精神建設的重要文件，期望香港可進一步推動國防教育。她續說國防外交是國家事務，隨著國際形勢越來越複雜，加上以她的觀察香港市民不熟悉國家的外交，需要加強國防教育。

被問及香港如何配合國防教育法時說，李慧琼透露曾在年中的全國人大常委會上，提出安排國家自主研發的航母山東艦訪港賀國慶，或者安排艦隊來港，讓市民直接近距離參觀，並由參與實戰的人士講解艦隊日常的運作。不過，她沒有正面回應航母來港能否成事，僅稱尊重中央最後的決定，又稱航母未必能調動到，強調中央實施各項惠港政策，包括開放自由行城市和贈送熊貓等，相信國家在條件許可下會全力支持和配合。

她又說香港可以香港方式多和民眾接觸，例如考慮安排熟悉國防或曾參與國防軍事訓練的人士和青年人分享，幫助他們了解國防挑戰。

另外，剛結束的人大常委會通過延後國家法定退休年齡的決定，李慧琼說這是國家面對人口發展新形勢、新挑戰作出的決定，香港也面對同樣挑戰包括人口逐步老化、出生率低等現象，需進一步充分利用好人力資源。