十一國慶｜半價睇戲9.25中午12時起售票　小童、長者票再享半價

十一國慶有連串慶祝活動，政務司司長陳國基今天（17日）率領多名官員舉行記者會介紹優惠詳情，當日免費坐電車、八達通搭港鐵大部分路線有75折、小童免費搭巴士日間路線等。



國慶焦點活動，是十一當日半價看電影，9月25日中午12時起售票，本身享優惠的小童、長者再有半價。國慶六合彩金多寶10月2日及10月8日有2次額外攪珠，預計每次頭獎金額有機會高達7,500萬元。



9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

陳國基率領政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政事務總署署長張趙凱渝出席記者會。陳國基指，今年十一國慶是國家發展重要里程碑，是完成23條立法的第一個國慶，別具意義。他表示已經親自督導決策局及部門籌備慶祝活動，與全港市民分享國慶喜悅，在社區傳播愛國主義情懷，同時希望透過活動及優惠帶動本地優惠，向訪港旅客展示香港背向祖國面向國際的優勢。

9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

十一國慶半價睇戲 搭港鐵75折 小童免費坐巴士

在歡慶滿城方面，陳國基表示在各區國慶佈置是歷年之冠，很多用上祖國紅為主調及金色亮眼設計，在插畫風格呈現長城、天宮一號，表達祖國繁榮昌盛及祖國自豪，一共在5,000個地點擺放18.5萬展品，務求全港洋溢熱鬧氣氛。

多元優惠方面，陳國基表示會涵蓋公共交通等，港鐵大部分路線75折優惠、電車全日免費、9月30日至10月2日天星小輪往來中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀航線免費，小童免費坐九巴、龍運、城巴、新大嶼山巴士日間指定路線。

文化藝術、消閒娛樂方面，戲院國慶日半價、康文署轄下多項運動康樂設施、所有博物館展覽及香港濕地公園於國慶日免費開放、各大商場、公司、海洋公園、昂坪360、山頂纜車、西九文化區都有優惠活動。餐飲方面，他表示，多達約3000間食肆提供餐飲優惠、廟街夜市有優惠。

9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

9.30西九千名學生唱愛國歌曲 鄺美雲唱《我們的家》

與眾同樂方面，他表示國慶前後籌辦400項活動，望熱鬧氣氛帶到地區。他表示十一晚上維港有煙花匯演，9月30日晚上西九文化區都有新生代千人合唱賀國慶，有1000名學生演唱愛國歌曲，鄺美雲亦會唱宣傳愛國主義教育主題曲《我們的家》，同場亦有武術、中國舞表演，文化區有破紀錄2099架無人機表演，2099數字就是2024年+75周年。

他表示會有不少75數字有關的元素，包括有75個本地旅行團讓7500人體驗無處不旅遊；沙田公園有5天的國慶市集，有75個攤位。他表示18區都有地區色彩亮點活動，全港帶動國慶熱鬧氣氛。國慶專題網站稍後提供優惠詳情。他感謝各界、組織響應政府號召，與市民慶祝國慶75週年大喜日子。

9月17日，政務司副司長卓永興介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

種75棵樹、設75個特色渠蓋賀國慶 派750張海洋公園門票

政務司副司長卓永興表示，今年首次在全港75個政府物業範圍傾斜旗杆展示大型國旗及區旗，希望是市民打卡留念好地方。

75數字元素方面，他表示，海洋公園會派發750張一日門票予基層家庭；香港牙醫學會為750名長者提供一次口腔檢查；中國香港汽車會組織75輛經典車在香港巡游；有75個特色渠蓋；邀請75歲長者參加頒獎典禮；製75秒的共創明teen宣傳片；公務員事務局統籌75隊公務員義工隊。

他又表示，保安局會舉辦紀律部隊及青年同樂日；香港文物探知館亦有同樂日；政制局舉辦憲法工作坊；中環街市有祖國昌盛展覽；運輸署有巴士巡遊展覽；康文署有主題書籍展覽。此外，社署有安排殘疾人士參觀故宮文化博物館；房屋署邀請75歲長者參加時裝表演等。活動延續到年底。

9月17日，文化體育及旅遊局局長楊潤雄介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

十一國慶晚上9時維港煙花匯演

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，會舉辦多項活動賀國慶，有助推動香港無處不旅遊的理念。第一，是十一國慶晚上9時維港上空舉行煙花匯演，以盛事煙花匯中華為主題。第二，是新生代千人演唱賀國慶，內容包括2099無人機組成表演，多個青年團體表演，有站起來、富起來、強起來的三個主題，無人機展示夢想希望國家成就的圖案，有75粒星星等，及有鄺美雲演唱。

第三，有千人華服賀國慶活動，邀請本港、內地1,000名年輕人參加，希望促進青年交流，節目結合表演藝術、服裝設計、中國功夫，展示華服傳達服飾，邀請香港知名設計師及模特，多元互動的體驗為青年有深刻印象。

國慶半價睇戲9.25中午12時起售票

「十一半價睇好戲」方面，楊潤雄表示文體旅局向香港戲院商會出資，資助市民半價看戲，當日半價優惠適用於全港戲院任何電影，預計18萬人次參與活動。片單安排在當日上演電影，包括港產片、內地、外地電影。

市民9月25日中午12點起可於戲院售票處或網上購票，本身享有優惠的小童、長者再有半價。購票的市民可獲贈一張「刮刮卡」，獎品超過2千份，大獎有10名，每人可獲75張戲票；三獎有30名，可獲10張戲票；其他獎品包括爆谷及飲品等。

展覽方面，系列包括飛躍發展、科技創新、智慧時代，包括創科、基建等範疇，希望市民了解過去發展進程，透過展示中國成就，吸引內地、海外旅客參觀。

9月17日，民政及青年事務局局長麥美娟介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

六合彩兩次7500萬元金多寶

民政及青年事務局局長麥美娟介紹，十一國慶升旗儀式早上8時在金紫荊廣場舉行，空中敬禮包括75字樣旗，港台會直播。國慶舉行兩次六合彩金多寶，10月2日及10月8日攪珠，每次頭獎可能高達7,500萬元。局方安排750個青少年制服隊員參加升旗禮，以及帶年輕人到江西省參加歷史文化交流團，以及青年制服團體的訪京團。

麥美娟指10月25日至29日舉行沙田公園市集，由同鄉社團及中聯辦合辦，入場費全免，75個攤檔由同鄉社團提供，亦有特色文藝表現，希望市民、遊客體驗大江南北風土人情。

「18區國慶樂悠遊」9月下旬至10月下旬舉辦本地旅行團，料7,500人參加，市民只需花75元遊覽本港特色景點，有75周年福袋派發，民政處設計不同路線，包括參觀遺跡、國安展覽館、海防博物館、中環街市等，希望參加者體驗多元文化。她表示亦會到訪各區打卡地標，例如仿製灣仔第一代街燈。

9月17日，民政事務總署署長張趙凱渝介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

9.21大埔無人機表演 多區有跑步、沙灘節、足球嘉年華

民政事務總署署長張趙凱渝介紹起動18區齊參與的活動，適合不同年齡層參加，包括9月21日的大埔無人機表演，9月22日都有無人機及夜光飛龍，9月28日離島有傳統民族匯演。她指如喜歡購物，荃灣十月中有市集，元朗區9月底至10月初有嘉年華，喜歡運動的市民可以參加油尖旺的西九文化區的跑步活動，十月中屯門黃金泳灘有沙灘節，十月北區有足球嘉年華，十一月九龍城有運動嘉年華，觀塘有千人升旗禮音樂表演，9月尾黃大仙有中式千人步操。

打卡方面，中西區皇后像廣場有活動；十月中灣仔有光影水幕匯演；十月下旬葵青300名師生參加大灣區交流；深水埗則舉辦時裝設計比賽。活動詳情會上載專題網站。

9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（楊凱力攝）

國慶活動開支多少？陳國基：沒有分項數字

被問到今次活動涉及開支多少，政務司司長陳國基說由於部分活動由社會人士贊助，例如煙花匯演和千人大合唱活動，都有團體贊助，另外政府部門例如民政總署有開支預算，預留用於國慶活動，認為要推出優惠讓全城開心，是值得的，沒有統計分項開支數字。

陳國基又表示，今次國慶一系列活動的目的，首先是全民傳承慶祝75周年，第二加入愛國教育元素，第三是吸引內地海外遊客，第四是借助活動帶動消費。他表示，其實很多互動活動讓年輕人理解認識祖國，例如華服活動；而市集是令市民了解土產，這些都對年輕人培養愛國情懷有幫助。陳國基呼籲各界日後提供更多優惠，「市民會更開心過國慶」，而年輕人在獲得優惠之餘亦可認識國家。

9月17日，民政及青年事務局局長麥美娟（右二）介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

被問及國慶優惠如何刺激消費，會否吸引遊客為主，陳國基說多項活動希望讓市民參與，借機會鼓勵他們消費，相信有一定刺激消費效果，優惠對象無分遊客還是本地人，所有人士都可享用優惠，不會檢查護照，對市場有一定的幫助，也是活動其一目標。

對於為750名基層長者檢查口腔的免費服務的篩選準則，卓永興說活動由牙醫學會組織，網站有提供參加辦法，與750名長者免費接受中醫診症服務的活動一樣，可在相關網站查閱。

李家超今早預告十一前後多優惠和慶祝活動（李家超Fb）

內地遊客趁國慶來港其中一個活動是欣賞煙花匯演，被問到當局有否為旅客作特別安排，例如分流至其他地區的措施，陳國基說了解到活動吸引遊客和香港人，警方會作準備包括人流管制確保活動安全有序，政府歡迎內地遊客參與，他們同時享有國慶優惠，希望有更多遊客來港，看看香港不同的地方，而有網頁列舉所有活動資料，按興趣參與，不單止希望他們來，更希望他們多來，香港有很多地方，可欣賞不同的景色。

被問到千人合唱和無人機活動有哪些75週年相關的具體元素，使節目與以往的其他節目不同，楊潤雄說這是在西九文化區舉行的活動，局方主辦並得到一些外間機構的支持，活動是由兩部分組成的，其中一個是無人機表演，有2099架無人機，砌出75顆星的圖形；另一部分就是千人合唱慶祝75週年的活動。

國慶優惠活動一覽：

．戲院戲票半價

．使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫港鐵巴士可享車費七五折優惠（優惠亦包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程）

．小童可以免費乘坐九巴、龍運、城市及新大嶼山巴士指定路線

．所有乘客免費坐電車

．9月30日至10月2日天星小輪往來中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀航線免費

．康文署轄下多項運動康樂設施、所有博物館展覽及香港濕地公園於國慶日免費開放

．多達約3000間食肆提供餐飲優惠

．至少1萬個公眾街市及小販攤檔有七五折優惠

．10月1日至7日，本地漁菜直送指定產品有七五折

