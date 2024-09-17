十一國慶｜半價睇戲9.25中午12時起售票 小童、長者票再享半價
十一國慶有連串慶祝活動，政務司司長陳國基今天（17日）率領多名官員舉行記者會介紹優惠詳情，當日免費坐電車、八達通搭港鐵大部分路線有75折、小童免費搭巴士日間路線等。
國慶焦點活動，是十一當日半價看電影，9月25日中午12時起售票，本身享優惠的小童、長者再有半價。國慶六合彩金多寶10月2日及10月8日有2次額外攪珠，預計每次頭獎金額有機會高達7,500萬元。
陳國基率領政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、民政事務總署署長張趙凱渝出席記者會。陳國基指，今年十一國慶是國家發展重要里程碑，是完成23條立法的第一個國慶，別具意義。他表示已經親自督導決策局及部門籌備慶祝活動，與全港市民分享國慶喜悅，在社區傳播愛國主義情懷，同時希望透過活動及優惠帶動本地優惠，向訪港旅客展示香港背向祖國面向國際的優勢。
十一國慶半價睇戲 搭港鐵75折 小童免費坐巴士
在歡慶滿城方面，陳國基表示在各區國慶佈置是歷年之冠，很多用上祖國紅為主調及金色亮眼設計，在插畫風格呈現長城、天宮一號，表達祖國繁榮昌盛及祖國自豪，一共在5,000個地點擺放18.5萬展品，務求全港洋溢熱鬧氣氛。
多元優惠方面，陳國基表示會涵蓋公共交通等，港鐵大部分路線75折優惠、電車全日免費、9月30日至10月2日天星小輪往來中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀航線免費，小童免費坐九巴、龍運、城巴、新大嶼山巴士日間指定路線。
文化藝術、消閒娛樂方面，戲院國慶日半價、康文署轄下多項運動康樂設施、所有博物館展覽及香港濕地公園於國慶日免費開放、各大商場、公司、海洋公園、昂坪360、山頂纜車、西九文化區都有優惠活動。餐飲方面，他表示，多達約3000間食肆提供餐飲優惠、廟街夜市有優惠。
9.30西九千名學生唱愛國歌曲 鄺美雲唱《我們的家》
與眾同樂方面，他表示國慶前後籌辦400項活動，望熱鬧氣氛帶到地區。他表示十一晚上維港有煙花匯演，9月30日晚上西九文化區都有新生代千人合唱賀國慶，有1000名學生演唱愛國歌曲，鄺美雲亦會唱宣傳愛國主義教育主題曲《我們的家》，同場亦有武術、中國舞表演，文化區有破紀錄2099架無人機表演，2099數字就是2024年+75周年。
他表示會有不少75數字有關的元素，包括有75個本地旅行團讓7500人體驗無處不旅遊；沙田公園有5天的國慶市集，有75個攤位。他表示18區都有地區色彩亮點活動，全港帶動國慶熱鬧氣氛。國慶專題網站稍後提供優惠詳情。他感謝各界、組織響應政府號召，與市民慶祝國慶75週年大喜日子。
種75棵樹、設75個特色渠蓋賀國慶 派750張海洋公園門票
政務司副司長卓永興表示，今年首次在全港75個政府物業範圍傾斜旗杆展示大型國旗及區旗，希望是市民打卡留念好地方。
75數字元素方面，他表示，海洋公園會派發750張一日門票予基層家庭；香港牙醫學會為750名長者提供一次口腔檢查；中國香港汽車會組織75輛經典車在香港巡游；有75個特色渠蓋；邀請75歲長者參加頒獎典禮；製75秒的共創明teen宣傳片；公務員事務局統籌75隊公務員義工隊。
他又表示，保安局會舉辦紀律部隊及青年同樂日；香港文物探知館亦有同樂日；政制局舉辦憲法工作坊；中環街市有祖國昌盛展覽；運輸署有巴士巡遊展覽；康文署有主題書籍展覽。此外，社署有安排殘疾人士參觀故宮文化博物館；房屋署邀請75歲長者參加時裝表演等。活動延續到年底。
十一國慶晚上9時維港煙花匯演
文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，會舉辦多項活動賀國慶，有助推動香港無處不旅遊的理念。第一，是十一國慶晚上9時維港上空舉行煙花匯演，以盛事煙花匯中華為主題。第二，是新生代千人演唱賀國慶，內容包括2099無人機組成表演，多個青年團體表演，有站起來、富起來、強起來的三個主題，無人機展示夢想希望國家成就的圖案，有75粒星星等，及有鄺美雲演唱。
第三，有千人華服賀國慶活動，邀請本港、內地1,000名年輕人參加，希望促進青年交流，節目結合表演藝術、服裝設計、中國功夫，展示華服傳達服飾，邀請香港知名設計師及模特，多元互動的體驗為青年有深刻印象。
國慶半價睇戲9.25中午12時起售票
「十一半價睇好戲」方面，楊潤雄表示文體旅局向香港戲院商會出資，資助市民半價看戲，當日半價優惠適用於全港戲院任何電影，預計18萬人次參與活動。片單安排在當日上演電影，包括港產片、內地、外地電影。
市民9月25日中午12點起可於戲院售票處或網上購票，本身享有優惠的小童、長者再有半價。購票的市民可獲贈一張「刮刮卡」，獎品超過2千份，大獎有10名，每人可獲75張戲票；三獎有30名，可獲10張戲票；其他獎品包括爆谷及飲品等。
展覽方面，系列包括飛躍發展、科技創新、智慧時代，包括創科、基建等範疇，希望市民了解過去發展進程，透過展示中國成就，吸引內地、海外旅客參觀。
六合彩兩次7500萬元金多寶
民政及青年事務局局長麥美娟介紹，十一國慶升旗儀式早上8時在金紫荊廣場舉行，空中敬禮包括75字樣旗，港台會直播。國慶舉行兩次六合彩金多寶，10月2日及10月8日攪珠，每次頭獎可能高達7,500萬元。局方安排750個青少年制服隊員參加升旗禮，以及帶年輕人到江西省參加歷史文化交流團，以及青年制服團體的訪京團。
麥美娟指10月25日至29日舉行沙田公園市集，由同鄉社團及中聯辦合辦，入場費全免，75個攤檔由同鄉社團提供，亦有特色文藝表現，希望市民、遊客體驗大江南北風土人情。
「18區國慶樂悠遊」9月下旬至10月下旬舉辦本地旅行團，料7,500人參加，市民只需花75元遊覽本港特色景點，有75周年福袋派發，民政處設計不同路線，包括參觀遺跡、國安展覽館、海防博物館、中環街市等，希望參加者體驗多元文化。她表示亦會到訪各區打卡地標，例如仿製灣仔第一代街燈。
9.21大埔無人機表演 多區有跑步、沙灘節、足球嘉年華
民政事務總署署長張趙凱渝介紹起動18區齊參與的活動，適合不同年齡層參加，包括9月21日的大埔無人機表演，9月22日都有無人機及夜光飛龍，9月28日離島有傳統民族匯演。她指如喜歡購物，荃灣十月中有市集，元朗區9月底至10月初有嘉年華，喜歡運動的市民可以參加油尖旺的西九文化區的跑步活動，十月中屯門黃金泳灘有沙灘節，十月北區有足球嘉年華，十一月九龍城有運動嘉年華，觀塘有千人升旗禮音樂表演，9月尾黃大仙有中式千人步操。
打卡方面，中西區皇后像廣場有活動；十月中灣仔有光影水幕匯演；十月下旬葵青300名師生參加大灣區交流；深水埗則舉辦時裝設計比賽。活動詳情會上載專題網站。
國慶活動開支多少？陳國基：沒有分項數字
被問到今次活動涉及開支多少，政務司司長陳國基說由於部分活動由社會人士贊助，例如煙花匯演和千人大合唱活動，都有團體贊助，另外政府部門例如民政總署有開支預算，預留用於國慶活動，認為要推出優惠讓全城開心，是值得的，沒有統計分項開支數字。
陳國基又表示，今次國慶一系列活動的目的，首先是全民傳承慶祝75周年，第二加入愛國教育元素，第三是吸引內地海外遊客，第四是借助活動帶動消費。他表示，其實很多互動活動讓年輕人理解認識祖國，例如華服活動；而市集是令市民了解土產，這些都對年輕人培養愛國情懷有幫助。陳國基呼籲各界日後提供更多優惠，「市民會更開心過國慶」，而年輕人在獲得優惠之餘亦可認識國家。
被問及國慶優惠如何刺激消費，會否吸引遊客為主，陳國基說多項活動希望讓市民參與，借機會鼓勵他們消費，相信有一定刺激消費效果，優惠對象無分遊客還是本地人，所有人士都可享用優惠，不會檢查護照，對市場有一定的幫助，也是活動其一目標。
對於為750名基層長者檢查口腔的免費服務的篩選準則，卓永興說活動由牙醫學會組織，網站有提供參加辦法，與750名長者免費接受中醫診症服務的活動一樣，可在相關網站查閱。
內地遊客趁國慶來港其中一個活動是欣賞煙花匯演，被問到當局有否為旅客作特別安排，例如分流至其他地區的措施，陳國基說了解到活動吸引遊客和香港人，警方會作準備包括人流管制確保活動安全有序，政府歡迎內地遊客參與，他們同時享有國慶優惠，希望有更多遊客來港，看看香港不同的地方，而有網頁列舉所有活動資料，按興趣參與，不單止希望他們來，更希望他們多來，香港有很多地方，可欣賞不同的景色。
被問到千人合唱和無人機活動有哪些75週年相關的具體元素，使節目與以往的其他節目不同，楊潤雄說這是在西九文化區舉行的活動，局方主辦並得到一些外間機構的支持，活動是由兩部分組成的，其中一個是無人機表演，有2099架無人機，砌出75顆星的圖形；另一部分就是千人合唱慶祝75週年的活動。
國慶優惠活動一覽：
．戲院戲票半價
．使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫港鐵巴士可享車費七五折優惠（優惠亦包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程）
．小童可以免費乘坐九巴、龍運、城市及新大嶼山巴士指定路線
．所有乘客免費坐電車
．9月30日至10月2日天星小輪往來中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀航線免費
．康文署轄下多項運動康樂設施、所有博物館展覽及香港濕地公園於國慶日免費開放
．多達約3000間食肆提供餐飲優惠
．至少1萬個公眾街市及小販攤檔有七五折優惠
．10月1日至7日，本地漁菜直送指定產品有七五折