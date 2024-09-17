十一國慶｜李家超：當日半價看戲　港鐵75折乘車　小童免費搭巴士

行政會議經過近兩個月休會後，今日（17日）復會。行政長官李家超在會前見記者，宣布十一國慶日政府會資助市民半價看戲，港鐵當日提供75折八達通乘車優惠，小童免費乘九巴、龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士指定路線。對於有數十名記者投訴近月遭受無理滋擾，部份牽連家人，記協已報警求助，李家超表示任何人有需要執法部門協助可以去報案，「我哋嘅執法部門都會秉公辦理。」



行政會議今日（9月17日）復會，李家超會前見記者。（盧翊銘攝）

十一國慶半價看戲 港鐵75折乘車 小童免費搭巴士

兩星期後便是國慶75周年，李家超表示今年是特區完成23條立法、完善地區治理的第一個國慶。政務司司長的地區治理領導委員會及政務司副司長的地區治理專組，就國慶活動統籌及督導。

他說很高興社會各界積極參與，指香港舉辦超過400項慶祝活動，有多元化特色，早上舉行升旗禮及酒會，晚上舉行國慶煙火匯演。第一，每個政策局都大力推動國慶及加入「75」數字特色，例如75隊公務員送暖行動、向750長者提供免費牙科服務，資助7500名市民去本地旅遊。

第二，是全城慶祝活動，區議會舉行特色市集、無人機表演等。第三，是與眾同樂，10月1日資助市民半價看戲；聯同社會推出各色各樣優惠，包括國慶當日免費乘搭電車，八達通乘搭港鐵大部分路線享75折乘車優惠，小童免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士大部分路線，9月30日至10月2日可以免費乘搭天星小輪，國慶時康文署轄下展覽免費開放。

他表示全港多個商場，當日會有多達3,000間食肆餐飲優惠，最少10,000個公眾街市小販攤檔偉供75折優惠，今日稍後政務司司長聯同司局長舉行記者會詳細介紹國慶精彩活動。

李家超（左）將率團訪京，或獲安排與夏寶龍見面。（資料圖片/港澳辦）

李家超周四率團赴京 出席經濟合作洽談會

另外，第27屆北京·香港經濟合作研討洽談會將於9月20日至21日於北京舉行。《香港01》早前報道，李家超將率領逾百人代表團赴京出席洽談會，據悉代表團將獲高規格接待，有機會獲安排與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍見面。如代表團獲夏寶龍接見，難免成為各界關注焦點，未知夏主任會否再觸及「香港要改革」的議題。

李家超確認星期四他會率團前往北京，出席27屆北京香港經濟合作洽談會，隨團的主要官員包括財政司司長，財經局局長、運流局局長、創科局局長等。去年洽談會的專案有34個項目，近年以優勢互補、共創繁榮為主題，首次增設投資香港主題推介活動。期間出席新型工業化協議簽注儀式。

記協主席鄭嘉如展示社交平台上針對記者的貼文，貼文包含記者相片及威嚇字句。（夏家朗攝）

記協指數十名記者受滋擾恐嚇 李家超：執法部門秉公辦理

對於香港記者協會指，最近三個月有數十名記者投訴遭受無理滋擾，部份人的家人亦受牽連，至少8名記者家中收到恐嚇信。記協及3名記者已就事件報警，亦有2名記者已向私隱專員公署投訴。李家超被問到如何跟進事件時表示：「喺香港任何人有需要執法部門協助呢，佢係可以去報案嘅，包括警方啦，或者佢涉及領域嘅執法部門，例如入境處、海關等等，咁我哋嘅執法部門都會秉公辦理。」

外勞被剋扣工資 李家超：成立跨部門調查隊依法處理

對於有外勞投訴指被中介扣工資，以及本地勞工認為對本地勞工就業的保障不足，李家超表示關心剝削外勞議題，政府已成立跨部門調查隊包括勞工處和警務人員，強調不容許違反香港僱員條例的行為，確保政策執行順暢，適當時通知內地單位確保運作符合要求，重申會嚴肅處理違反制度或法律個案，依法處理。

他說勞工政策以本地就業優先，外勞作輔助，任何外勞工資不能低於行業中位數，政府重視培養本地勞工，所以每名輸入勞工每月須向政府支付400元，作為僱員再培訓徵款，補充勞工需要先經4星期本地公開招聘。他說本港失業率只有百分之3，屬全民就業，但本地勞工市場有高齡化問題，需要確保整體行業要有足夠人手運作，令香港有正常的競爭力，不同代表組織例如建築業商會、餐飲業表示人手仍短缺，會認真審視每個情況，亦因應實際情況，沒有批出部分輸入建築業勞工的申請，例如水泥勞工可釋放被安排做其他工作。