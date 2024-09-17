十一國慶優惠2024一文看清｜戲院半價　八達通坐港鐵七五折包北上

十一國慶將至，行政長官李家超今日（17日）預告，今次慶祝活動有3大特色，包括在多項活動加入75數字相關的元素和特色，同時會有全城慶祝及與眾同樂，政府會請看電影，國慶日當日可半價睇戲，八達通乘搭港鐵大部份路線有七五折。最新國慶優惠資訊，一文看清。



+ 7

國慶優惠配套：

．戲院戲票半價

．使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫港鐵巴士可享車費七五折優惠（優惠亦包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程）

．小童可以免費乘坐九巴、龍運、城市及新大嶼山巴士指定路線

．所有乘客免費坐電車

．9月30日至10月2日天星小輪往來中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀航線免費

．康文署轄下多項運動康樂設施、所有博物館展覽及香港濕地公園於國慶日免費開放

．多達約3000間食肆提供餐飲優惠

．至少1萬個公眾街市及小販攤檔有七五折優惠

．10月1日至7日，本地漁菜直送指定產品有七五折



行政會議9月17日復會，行政長官李家超在會議前宣布十一國慶當日會有連串慶祝活動。（盧翊銘攝）

李家超：大力推動慶祝活動加入與「75」相關元素

除了上述「優惠」，李家超今早在行政會議前稱，今次國慶活動有超過400項，當日早上有升旗儀式及酒會，晚上有維港煙花匯演，各個政策局亦大力推動慶祝活動，加入與數字「75」相關的元素，例如組織75支公務員義工隊送暖行動，為750名長者提供免費口腔檢查，資助7500名市民本地遊等，全港多區亦開始有國慶佈置。十八區民政事務處會聯同各區區議會及地區團體舉辦活動，包括無人機表演及飄色巡遊。李家超又表示，在政府推動下，很高興社會積極參與、氣氛比以往更熱烈，整個社會將洋溢熱鬧的國慶氣氛。