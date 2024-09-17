十一國慶｜10.2、10.8六合彩金多寶攪珠　每次頭獎7,500萬元

政府今天（17日）介紹十一國慶連串慶祝活動，其中國慶六合彩金多寶將於10月2日及10月8日共2次額外攪珠，預計每次頭獎基金金額有機會高達7,500萬元。



國慶六合彩金多寶額外攪珠。（香港01記者攝）

9月17日，民政及青年事務局局長麥美娟介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

10.2、10.8六合彩金多寶 每次頭獎7500萬元

民政及青年事務局局長麥美娟預告，國慶將有額外兩次六合彩金多寶，分別於10月2日及10月8日攪珠，預計每次頭獎基金約7,500萬元，香港賽馬會稍後會公佈詳情。

9月17日，政務司司長陳國基率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

卓永興指多個國慶活動涉及75數字元素。（梁鵬威攝）

多項活動有「75」元素 種75棵樹、裝75個特色渠蓋

適逢國慶75周年，多項活動有「75」元素。政務司副司長卓永興稱，海洋公園會派發750張一日門票予基層家庭；香港牙醫學會為750名長者提供一次免費口腔檢查；中國香港汽車會組織75架經典車在香港巡遊；發展局在市區大型公園種植75棵樹；在75個地點安裝特色渠蓋等。

9月17日，文化體育及旅遊局局長楊潤雄介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

半價睇戲9.25中午12時起售票 刮刮卡抽獎派75張戲票

十一半價睇戲方面，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，局方資助香港戲院商會舉行半價看戲日，半價優惠適用於全港59間戲院任何電影，預計18萬人次參與，電影包括港產片、內地、外地電影。

市民9月25日中午12點起可於戲院售票處或網上購票，本身享有優惠的小童、長者再有半價。購票的市民可獲贈一張「刮刮卡」，獎品超過2千份，大獎有10名，每人可獲75張戲票；三獎有30名，可獲10張戲票；其他獎品包括爆谷及飲品等。

9月17日，民政及青年事務局局長麥美娟（右二）介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

中聯辦及同鄉社團合辦市集 75元參加本地旅行團

此外，沙田公園10月25日至29日將舉行市集，由同鄉社團及中聯辦合辦，免費入場，設75個攤檔，亦有特色文藝表演。「18區國慶樂悠遊」活動將於9月下旬至10月下旬舉辦本地旅行團，預料7500人參加，市民可以75元遊覽本港特色景點，路線包括參觀遺跡、國安展覽館、海防博物館、中環街市等。