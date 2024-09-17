十一國慶｜10.2、10.8六合彩金多寶攪珠 每次頭獎7,500萬元
撰文：馮子健
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政府今天（17日）介紹十一國慶連串慶祝活動，其中國慶六合彩金多寶將於10月2日及10月8日共2次額外攪珠，預計每次頭獎基金金額有機會高達7,500萬元。
10.2、10.8六合彩金多寶 每次頭獎7500萬元
民政及青年事務局局長麥美娟預告，國慶將有額外兩次六合彩金多寶，分別於10月2日及10月8日攪珠，預計每次頭獎基金約7,500萬元，香港賽馬會稍後會公佈詳情。
多項活動有「75」元素 種75棵樹、裝75個特色渠蓋
適逢國慶75周年，多項活動有「75」元素。政務司副司長卓永興稱，海洋公園會派發750張一日門票予基層家庭；香港牙醫學會為750名長者提供一次免費口腔檢查；中國香港汽車會組織75架經典車在香港巡遊；發展局在市區大型公園種植75棵樹；在75個地點安裝特色渠蓋等。
半價睇戲9.25中午12時起售票 刮刮卡抽獎派75張戲票
十一半價睇戲方面，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，局方資助香港戲院商會舉行半價看戲日，半價優惠適用於全港59間戲院任何電影，預計18萬人次參與，電影包括港產片、內地、外地電影。
市民9月25日中午12點起可於戲院售票處或網上購票，本身享有優惠的小童、長者再有半價。購票的市民可獲贈一張「刮刮卡」，獎品超過2千份，大獎有10名，每人可獲75張戲票；三獎有30名，可獲10張戲票；其他獎品包括爆谷及飲品等。
中聯辦及同鄉社團合辦市集 75元參加本地旅行團
此外，沙田公園10月25日至29日將舉行市集，由同鄉社團及中聯辦合辦，免費入場，設75個攤檔，亦有特色文藝表演。「18區國慶樂悠遊」活動將於9月下旬至10月下旬舉辦本地旅行團，預料7500人參加，市民可以75元遊覽本港特色景點，路線包括參觀遺跡、國安展覽館、海防博物館、中環街市等。
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