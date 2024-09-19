國慶｜周六大埔「奶龍」無人機騷圖案曝光　「奶龍」巴士今起遊走

十一國慶前夕，大埔民政處舉辦林村河海陸空匯演，9月21日晚上聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」舉行無人機表演，近日在大埔林村河上空綵排，多個3D圖案曝光。今天（19日）起更有「奶龍」期間限定城巴遊走大埔。



國慶75周年大埔區慶祝活動。

9.19起「奶龍」巴士大埔遊走

今天（19日）起更有「奶龍」巴士遊走大埔，是城巴贊助的期間限定79號巴士，來往粉嶺皇后山至大圍港鐵站。

9.21大埔「奶龍」無人機表演

9月21日晚上8時，大會聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」，舉行500架無人機的表演，將於林村河夜空拼砌多個具大埔特色的圖案，以傳統、許願、青年、體育、自然為主題

9月22日晚上「奶龍遊大埔」主題表演，有人扮演「奶龍」在林村河行人路」與市民近距離接觸，圖中地點為大埔海濱公園。（民政事務總署）

9月22日晚上「奶龍遊大埔」主題表演，有人扮演「奶龍」在林村河行人路」與市民近距離接觸，圖中地點為林村河旁行人路。（民政事務總署）

9月22日晚上「奶龍遊大埔」主題表演，有人扮演「奶龍」在林村河行人路」與市民近距離接觸，圖中地點為林村許願樹。（民政事務總署）

9.22「奶龍」遊大埔

9月22日晚上，更會以「奶龍遊大埔」為主題舉行表演，在林村河行人路近大埔中心天橋及河上綵艇上演，安排人扮演「奶龍」與市民近距離接觸和「打卡」留念。

▼奶龍無人機表演圖案曝光▼



9月21日，大埔民政處擬辦「奶龍」無人機表演賀國慶。（網上圖片）

9月21日，大埔民政處擬辦「奶龍」無人機表演賀國慶，圖為「奶龍」在舞獅。（網上圖片）

9月21日，大埔民政處擬辦「奶龍」無人機表演賀國慶，圖為「奶龍」在林村河爬龍舟。（網上圖片）

9月21日，大埔民政處擬辦「奶龍」無人機表演賀國慶，圖為「奶龍」在踢踺。（網上圖片）

9月21日，大埔民政處擬辦「奶龍」無人機表演賀國慶。（網上圖片）

9月21日，大埔民政處擬辦「奶龍」無人機表演賀國慶，圖為「奶龍」在爬獨木舟。（網上圖片）

9月21日，大埔民政處擬辦「奶龍」無人機表演賀國慶，圖為「奶龍」在踢波。（網上圖片）

9月21日，大埔民政處擬辦「奶龍」無人機表演賀國慶，圖為大埔圖案。（網上圖片）