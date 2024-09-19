李家超抵北京：全力推廣香港優勢　推動京港合作

行政長官李家超今日（19日）下午已抵達北京，準備出席明天舉行的第27屆「北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」開幕式暨主題推介活動。李家超在抵京後強調，會全力推廣香港優勢，推動京港合作，吸引更多內地企業利用香港走向國際，及促進兩地企業交流合作，為京港雙方經濟注入更大動能。



中央港澳辦代表、北京市政府副秘書長劉梅英，及署理駐京辦主任阮慧賢在機場迎接。



李家超率團抵達北京，中央港澳辦代表、北京市政府副秘書長劉梅英在機場迎接。

李家超在個人Facebook透露，今年的京港洽談會以「優勢互補、共創繁榮」為主題，將舉行15場專題推介活動和其他配套活動，首次增設三場「投資香港」主題推介活動，主題包括香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等。

李家超亦會出席國家工業和信息化部與特區政府《關於展展新質生產力推進新型工業化的合作協議》的簽署儀式。他指出，這將標誌著內地與香港在產業創新和國家現代化產業體系建設合作方面踏上新的台階，更是香港在推動發展新質生產力、推進新型工業化、融入國家發展大局的重要一步。

9月17日，行政長官李家超出席行政會議前期望京港洽談會可促進兩地企業合作。（盧翊銘攝）

李家超表示，特區政府會全力推廣香港優勢，推動京港合作，吸引更多內地企業利用香港走向國際市場，以及促進兩地企業的交流合作，為京港雙方經濟注入更大動能。