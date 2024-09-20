京港洽談會揭幕　周霽：合作最佳時機、中央對港支持沒有完成式

第27屆「北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」今早（20日）在北京舉行，分管日常工作的港澳辦副主任周霽在開幕致辭時指，北京與香港的合作迎來最佳時機，香港踏入「由治及興」的新階段，特區政府鞏固傳統優勢，培植新生產力，又形容香港金融發展穩中有進。



周指，香港發展潛力無限，中央對香港的支持只有進行式，沒有完成式。



（中共河南省委政法委相片）

周霽又指，今年香港金融發展穩中有進，經貿持續增長，旅遊業升級轉型，國際合作廣泛深入、招商及吸引人才成效顯著，證明香港仍然是全球企業投資、創業及做夢的樂土。 他說，中央推出一系列支持香港的政策，都是為國家好，為香港好，措施增強香港經濟動能，展示「一國兩制」的優勢，體現中央對香港發展堅定支持，對市民關愛。

中央對港支持沒有完成式

他又指，香港發展潛力無限，中央對香港的支持只有進行式，沒有完成式。

李家超指香港有背靠祖國，連繫世界的優勢（政府新聞處）

今屆洽談會共有40個合作項目簽約，涵蓋科技服務、金融、生物科技、醫藥健康、智能製造、文化旅遊等12個合作和投資領域。率團到北京出席洽談會的行政長官李家超，見證其中15個重點合作項目簽約。

李家超：香港有背靠祖國 連繫世界的優勢

而李家超在「京港洽談會」開幕致辭時指，香港有背靠祖國，連繫世界的優勢，是全球唯一有中國及世界優勢的地方，又指香港是金融航運貿易中心，創科實力雄厚，一直在國家開放改革中，扮演重要角色。

李家超指，香港是內地最大外資來源地，去年境外公司駐港企業數目超過9000間，內地企業超過2000間，去年香港在北京累積投資有1360億美元。他指，越來越多企業人才對香港投下信心一票，截至上月，投資推廣署協助390外地企業在港開業，投資410億港元；創科局及引進辦公亦正洽談100間企業創科在港落戶，投資達510億港元。

李家超（後排左）及國家工業和信息化部（國家工信部）部長金壯龍（後排右）見證創新科技及工業局局長孫東教授（前排左）和國家工信部副部長熊繼軍（前排右）簽署《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》。（政府新聞處）

李家超（左）及國家工業和信息化部部長金壯龍（右）在簽署《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》儀式前合照。（政府新聞處）

今年的「京港洽談會」今日起（20日）一連兩天在北京舉行，以「優勢互補、共創繁榮」為主題，將舉行15場專題推介活動和其他配套活動，更首次增設「投資香港」主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面進行主旨演講和推介。

而李家超昨晚（19日）出席政府與國家工業和信息化部《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》簽署儀式。