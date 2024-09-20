香港要改革｜夏寶龍促港府抓具體、重實效改革　籲工商界團結支持

港澳辦主任夏寶龍今天（20日）下午在北京會見行政長官李家超，夏寶龍說相信特區政府一定能夠團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，展現更大作爲，特別提到希望「香港社會各界特別是工商界、企業家」堅定支持特首和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拼經濟、搞建設、謀發展。



今次是中央再次呼籲香港要改革，夏寶龍早於今年7月會見財政司司長陳茂波時，已指出希望港府和社會銳意改革，主動作爲；要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。



9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

冀港府「抓具體、重實效」積極改革 特指工商界要團結支持

夏寶龍表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出總體部署，也爲香港實現更好發展提供了難得機遇。他說中央堅定不移貫徹一國兩制方針，支持香港發揮獨特地位和優勢，在參與和助力中國式現代化中開創發展新局面。

夏寶龍說相信特區政府一定能夠乘三中全會東風，團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，在國家進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放中展現更大作爲。他希望香港社會各界特別是工商界、企業家堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拼經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化爲一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興，爲以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業作出新的更大貢獻。

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超，出席的還包括港澳辦副主任周霽（左三）、財政司司長陳茂波（右四）、特首辦主任葉文娟（左二）、港澳辦一局局長王振民（右三）、港澳辦二局局長陳繼光（左一）。（港澳辦相片）

夏寶龍：以鮮明改革理念、實在舉措推動特區工作

夏寶龍對李家超和特區政府的工作給予充分肯定，稱特區管治團隊堅決貫徹國家主席習近平重要講話和指示精神，敢於擔當、善作善成，全力拼經濟、謀發展，大力搶企業、搶人才，努力解決民生痛點難點，著力加強國際交往合作，以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象。

港澳辦發布的相片所見，出席會面的亦包括港澳辦副主任周霽、財政司司長陳茂波、特首辦主任葉文娟（左二）、港澳辦一局局長王振民（右三）、港澳辦二局局長陳繼光（左一）。