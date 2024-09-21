香港要改革｜李家超結束北京行程下午返港　無回應夏寶龍講改革

特首李家超今日（21日）結束訪京行程返港，約下午一時半抵達香港國際機場，由機場貴賓室步出及上車離去。期間記者問及港澳辦主任夏寶龍第三次講改革，《施政報告》會否有所回應？惟李家超僅向傳媒揮手，但無回應提問。



9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

夏寶龍昨日會見李家超 籲工商界支持政府施政

夏寶龍昨日與李家超會面，對特區工作給予充分肯定，冀特區政府團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效。夏寶龍又指特區以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象。

夏寶龍特別提到，希望「香港社會各界特別是工商界、企業家」堅定支持特首和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拼經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化爲一項一項具體的實際行動。

李家超早前出席京港洽談會開幕（政府新聞處）

李家超今次率團赴京 出席京港洽談會

其實，李家超今次赴京是率逾百人代表團，出席於9月20至21日舉行的「第27屆北京•香港經濟合作研討洽談會」，隨團有多名政府官員及工商界代表。訪京期間，他亦出席了國家工業和信息化部與創新科技及工業局有關新型工業化合作協議的簽署儀式。