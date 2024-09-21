香港要改革｜夏寶龍提推進各領域改革　陳勇：中央注重實效

港澳辦主任夏寶龍昨日（20日）會見行政長官李家超，再向特區提出要積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，並特別點出希望香港社會各界，特別是工商界、企業家要堅定支持行政長官和特區政府依法施政。港區全國人大代表陳勇表示，夏寶龍對特區工作給予充分肯定，指特區敢於擔當、善作善成，認為評價很高。



不過，他亦指出中央今次要求更加明確，提出需全力拼經濟、謀發展，更並非僅僅指出特區有一兩個領域要推進，而是各個領域均需全面穩步推進，可見中央肯定特區施政方向，同時亦注重措施實效。



陳勇期望《施政報告》推出解決民生痛點、難點的措施。（廖雁雄攝）

中央非首次提出改革要求 陳勇：需積極穩妥推進各領域改革

中央並非首次向特區提出改革要求，今次更期望特區識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，更指出「以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象」。陳勇則認為用意在於「各領域」。

他表示，香港情況得到中央肯定，但今次要求更加明確，提出需拼經濟、謀發展，更並非僅僅指出特區有一兩個領域要推進，而是各個領域均需全面穩步推進，可見中央肯定特區施政方向，同時亦注重措施實效，故他亦期望《施政報告》推出具體、重實效、解決民生痛點的措施。

劉兆佳認為政府要建立新機制推動與工商界的合作。（資料圖片）

劉兆佳：改革單憑政府難實現 工商界應投放更多資源

夏寶龍提及，希望香港社會各界特別是工商界、企業家堅定支持行政長官和特區政府依法施政。對於工商業、企業家應如何配合，而特區又應如何與工商界共同推進改革？

劉兆佳直言，不少改革單憑政府的政策和資源不能實現，必須結合民間特別是商界和企業的支持和配合，但政府必須通過政策規劃來發揮領導、統籌和協調作用。政府需要利用現有機制和建立新機制推動與工商界的合作，工商界也需要提升社會責任感和投放更多資源與政府合作實現重大政策目標。

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

政府應與工商界共同籌劃未來發展路向

《施政報告》將於下月發表，本次夏寶龍會見李家超又會否帶來啟示。劉兆佳預料《施政報告》應該會提出一些改革項目，但他不便推測。不過，他指工商界也可以向政府提出改革建議，特別是關於政府的產業政策，並指政府需要與工商界共同籌劃香港未來的發展路向，包括積極參與國家十五五的規劃工作。

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超，出席的包括港澳辦副主任周霽（左三）、財政司司長陳茂波（右四）、特首辦主任葉文娟（左二）、港澳辦一局局長王振民（右三）、港澳辦二局局長陳繼光（左一）。（港澳辦相片）

點名工商界、企業家 實際點名整個建制陣營？

夏寶龍今次與李家超會面後，港澳辦發稿不單提及特區，更點名香港工商界、企業家，望他們支持特區，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動。有資深政界人士認為，繼國家主席習近平回信寧波幫後，夏寶龍再提及香港工商界、企業家，可見寧波幫屬「示範單位」，中央當然希望在港企業家盡量向其學習，望各企業家可助力振興經濟、為國家作出貢獻。

不過，另有政界人士則認為，今次點名工商界、企業家或旨在點名整個建制陣營，社會均需明白國家安全問題已經處理好，有愛國愛港熱情並不足夠，更需考慮如何將熱情轉為實際經濟效益以造福各行各業。而提升香港的產能、效能方面，首當其衝莫過於工商界，故才會優先提及該界別，但實際責任仍在社會各建制陣營人士身上。