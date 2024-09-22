四個公務員職系招聘　楊何蓓茵呼籲大學生或傷健人士應徵

政府四個職系聯合招聘展開，包括政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任。公務事務局局長楊何蓓茵今天（22日）說，招聘將於下月初（10月4日）截止，三，四年級大學生或畢業生都可以申請，期望招聘足夠人手，填補所有政府空缺，呼籲留意招聘廣告。



楊何蓓茵呼籲大學生或畢業生留意政府招聘廣告。(港台圖片)

楊何蓓茵出席一個手語活動後說，傷健人士亦可留意政府招聘，如果有足夠學歷，政府在招聘考試中可照顧他們的需要，例如某些情況下延長考試時間，或者放大試卷字體，方便弱視人士，成功入職後如需器材輔助，政府亦有可購買這些器材。

動員4,500名公務員 參與國慶義工服務

下月國慶75周年，楊何蓓茵在活動上致辭時說，國慶是每名中華兒女都深深自豪的日子，為讓公務員和市民一同慶祝，局方積極統籌公務員參與賀國慶義工服務。

政府各決策局也會辦賀國慶活動（楊何蓓茵Fb）

楊何蓓茵表示，75隊來自不同政策局及部門的4,500名公務員義工，9至11月期間將舉辦和參與國慶為主題的義工服務，形容活動豐富多元，除節慶活動，更有不同參觀及導賞活動，探訪、興趣班、手工藝製作、體育活動等，預計有34,000多人受惠。她希望75隊公務員義工隊可以藉此與市民分享國慶喜悅，培養社會大眾愛國情懷，體現對社會有需要人士關懷外，亦提高公務員團隊精神，對激勵士氣有非常正面作用。