逾270公務員參加中國近代史課程　楊何蓓茵：了解國家現代化之路

公務員學院推出「建國75周年：邁向新時代」系列──「中國近代史專題研習課程」，旨在提升公務員對國家百年奮鬥史的認識，並探索香港在中華民族復興歷程中的角色和貢獻。課程的首個單元今日（20日）舉行，由中國文化研究院院長邱逸博士主講，約270名來自超過40個決策局／部門的中高級公務員參與課程。



公務員事務局局長楊何蓓茵在致辭時指出，今年是中華人民共和國成立75周年，公務員要虛心學習，深入認識中國歷史，了解國家現代化之路如何走來，並思考在國家發展進程中的身分、角色和使命。



（左起）公務員學院院長郭蔭庶、公務員事務局局長楊何蓓茵，和主講的中國文化研究院院長邱逸博士。（政府新聞處）

楊何蓓茵：公務員應思考肩負的角色及責任

她表示，中國近代史是塑造新中國的一個重要歷程，中華民族在過去百多年，經歷了翻天覆地的歷史巨變，一代又一代的中國人為國家民族，不斷努力奮鬥，延續中華民族到現在。她勉勵學員透過課程，思考作為香港公務員肩負的角色和責任，承傳和延續民族復興的偉大使命，為國家、為香港貢獻力量。

中國文化研究院院長邱逸博士主講。（政府新聞處）

「中國近代史專題研習課程」共設5個單元，課程以晚清至中華人民共和國建國後的重要歷史事件為切入點，剖析中國近代政治、經濟、社會和外交的百年奮鬥與蛻變，系列的其他主題涵蓋國家外交事務、國家安全及國家創新科技等。