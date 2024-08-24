高級公務員公管碩士學員將赴京　楊何蓓茵：裝備自己是基本要求

港府與北京大學政府管理學院合辦兩年制「高級公務員公共管理碩士課程」，迎來第三屆共16名學員。公務員事務局局長楊何蓓茵在Facebook表示，當前是世界百年未有之大變局加速演進，公務員裝備自己是基本要求，而非選項。



她早前聯同公務員學院院長郭蔭庶與學員見面，楊何蓓茵鼓勵學員善用未來一年時間，全面了解國家的最新發展，提升對國家治理體系的認識，日後返回港府工作時，更有大局觀推動香港融入國家發展，為香港的長期穩定貢獻新的力量。



楊何蓓茵（楊何蓓茵Facebook）

學員第一年在北大全時間學習 第二年回港完成論文

16名學員將於下月初到北大開展學習之旅，亦會與內地的官員、民眾交流。楊何蓓茵指，16名高級公務員獲所屬部門或職系挑選提名參加本次課程，有來自政務職系、行政主任職系的同事，亦有來自專業職系及紀律部隊的同事。她表示，學員第一年須在北大全時間學習，期間有機會到多處進行實地調研；第二年則回港完成論文並重新投入工作，把學到的知識和理論實踐到香港的公共行政工作上。

楊何蓓茵：望學員回港後更有大局觀

第三屆課程的班代表、來自政務職系的吳梓聰期待本屆全體學員在未來一年共同努力，挑戰自我、充實自己，他日在政府不同崗位學以致用、發揮所長，繼續為國家、為香港作出貢獻。

楊何蓓茵表示，公務員裝備自己是基本要求、而非選項。她鼓勵各位同事善用未來一年時間，全面了解國家的最新發展，提升對國家治理體系的認識，日後返回政府工作時，更有大局觀推動香港融入國家發展，更有戰略眼光去審視複雜多變的國際形勢，更有能量和能力在工作崗位上創新求變，推動香港實現高質量發展，為香港的長期穩定貢獻新的力量。