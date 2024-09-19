率首長級官員參觀國安展廳　楊何蓓茵：以身作則護國安責無旁貸

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（19日)率領局方首長級官員，在香港特區維護國家安全委員會秘書長區志光陪同下參觀「國家安全展覽廳」。她指，他們會以身作則，持續增強自覺維護國家安全的意識，也藉此機會溫故知新，牢記在日常工作中，切實履行維護國家安全的職責。而全體公務員作為特區政府施政的骨幹，在維護國家主權、安全和發展利益上是責無旁貸。



楊何蓓茵（中）在區志光（左三）陪同下，率局方首長級人員參觀國家安全展覽廳（楊何蓓茵Fb）

楊何蓓茵（中）率局方首長級人員參觀國家安全展覽廳（楊何蓓茵Fb）

參觀的首長級人員還包括常任秘書長梁卓文、三名副秘書長張誼、陳元德、劉思敏、一般職系處處長陳信禧和公務員學院院長郭蔭庶。

國家安全展覽廳以總體國家安全觀為引領，由「國安港安 家安民安」、「祖國與香港」、「國安與你 息息相關」、「國安立法 長治久安」、「國家安全 繁榮穩定基石」和「國安齊參與」六個單元組成，展品包括《香港國安法》於2020年6月30日實施當日在天安門廣場飄揚的國旗、中國人民銀行首次發行的人民幣1千元及5千元鈔票樣本、東江縱隊的駁殼手槍及抗日救國紀念章等。

楊何蓓茵率局方首長級人員參觀國家安全展覽廳（楊何蓓茵Fb）

展區也充分展現國家在太空和深海探索的雄厚實力，展出國家太空團隊取得的「明月照我還」月球土壤、高6米的長征五號B運載火箭模型、雪龍二號模型等。展區內亦有多元互動的創新元素，包括3D懸浮新體驗、與杭州亞運會同款的高科技機械狗、與國安知識相關的電子屏幕互動遊戲等，也讓我們深思太空安全、深海安全、科技安全等對國家的重要性。

國安展廳也有展示科技成就，展品包括與杭州亞運會同款的高科技機械狗（楊何蓓茵FB）

她強調，維護國家安全，人人有責。香港特區負有維護國家主權、安全和發展利益的憲制責任，全體公務員作為行政機關一員，負有維護國家安全的責任，這亦是應有之義。未來一段時間，公務員事務局會持續深化各級公務員對特區憲制秩序、國家《憲法》、《基本法》、《香港國安法》，以至與維護國家安全相關課題的認識，全面配合政府履行維護國安的責任。