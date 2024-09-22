北角開槍｜江玉歡：總不能說情勢危急便用過度暴力　促調查還公道

上周日（15日）北角一名患思覺失調的男子，疑襲擊母親及妻子，被警員開槍擊中胸口死亡，妻子今（22日）到灣仔警總抗議批評警方做法，哭訴後悔報警。選委界立法會議員江玉歡表示，執法不是說不能用武力，保護也是必要的，但也要有守則，認為警方必須高度處理及調查事件，交死者及其家人一個公道，並讓精神病及情緒病患者家屬有信心向警方求助。



江玉歡說一般來說，就算警察執法，也要使用合理武力。(資料圖片)

江玉歡：總不能說情勢危急便用過度暴力

死者妻子及胞兄攜同死者遺照，前往警總對開抗議，遺孀批評警方執法過度，指當日她已多番要求不要開槍，事後十分後悔報警。江玉歡在社交平台Facebook上說，多年前曾討論對精神病患者的處理方法，當年警方指有定期向警員提供特別訓練，亦有處理類似事件的守則，一般來說，就算警察執法，也要使用合理武力。

江玉歡反問「若今次事件不處理好，怎叫精神病及情緒病患者家屬有信心求助於警方呢？」（資料圖片）

江玉歡：怎叫精神病患者家屬有信心求助於警方？

她說，除了對事件表示遺憾，亦認為警方必須高度處理及調查事件，交死者及其家人一個公道，香港精神健康問題不容忽視，警方總不能說情勢危急便用過度暴力，她關心執法過程中有否談判專家、社工或精神科專家，事件涉及系統及管理問題，強調不是說不能用武力，保護也是必要的，但也要有守則，反問「若今次事件不處理好，怎叫精神病及情緒病患者家屬有信心求助於警方呢？」