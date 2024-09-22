北角開槍︱胞兄：上嚟兩分鐘就開槍　質疑3警持棍盾卻瞄準心口

北角錦屏街上周日（15日）的警員開槍案，一名患思覺失調逾5年的38歲男子疑襲擊母親及妻子，並手持菜刀及鉸剪衝向警員，最終被開槍擊中胸斃命。死者遺孀及死者胞兄，今（22日）午身穿喪服及攜帶死者遺照，前往灣仔警總對開抗議。遺孀聲淚俱下稱十分後悔報警，指當日已多番要求「唔好開槍」，批評警方執法過度。



死者胞兄則引述母親，還原當晚事發經過，指在場3名警員均持長棍、盾牌，認為1.5米距離理應有其他制服方法，「上到嚟兩分鐘就開槍‥‥‥冇理由一槍就瞄準心口，點解唔可以選擇打其他地方？佢哋拎長棍盾牌，1.5米距離可以用長棍遠距離交手。」他指，已向警察投訴科課投訴。

死者遺孀及死者胞兄今日（22日）到警總抗議，激動哭訴：「報警唔係叫你殺死我老公！」（羅日昇攝）

兄：3名警員持長棍盾牌 冇理由一槍就𣈴準心口

死者胞兄表示，全家都十分後悔報警處理。他指，當時母親及弟婦均在房內，已經沒有明顯危險，母親骨折只是閃避胞弟時跌倒而造成，當時胞弟只是在客廳遊蕩，「我阿媽同弟婦都喺房入面，細佬（死者）都係喺客廳遊蕩，打畀我返嚟都會制止佢！」

「上到嚟兩分鐘就開槍！」

他亦引述母親指，當日有3名警員到場，均持長棍及盾牌，「上到嚟兩分鐘就開槍！」他認為開槍警員可叫另兩名同袍幫忙，1.5米距離是有更多選擇，質疑為何不用其他方法，或𣈴準其他地方，「冇理由一槍就瞄準心口，點解唔可以選擇打其他地方？佢哋拎長棍盾牌，1.5米距離可以用長棍遠距離交手。」

北角開槍︱死者家屬警總抗議 遺孀哭訴：報警唔係叫你殺死我老公

死者胞兄及死者妻子到警總外抗議。（羅日昇攝）

兄：處長回應係引導別人向「危險」方向思考

胞兄又質疑警務處處長蕭澤頤指事件在「電光火石之間」的說法，只是引導別人向「危險」方向去思考，強調1.5米距離根本不能觸及警員，「就算隻手再長，都不能攻擊到警員，飛刀都有盾牌擋住，警員係有足夠時間採取其他行動。」

他指，已經向警察投訴課投訴，「只係想警方還我地一個公道」。據他所指，死因庭會在3至9個月內開庭調查。

上周日（15日）事發後，警員及救援人員在場調查。（羅日昇攝）

事發於上周日（15日）晚上9時19分左右，警方接獲姓韓女子（41歲）報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名38歲男子，他胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院治理，至晚上10時39分被證實死亡。警方指，當時疑犯與警員相距僅1.5米，開槍是別無選擇。

死者父親早前接受商業電台訪問時表示，過往曾幾次打電話報案，將兒子送院治療，今次報警原意亦一樣，詎料發生悲劇；亦透露數月前兒子曾經病發，當時已入院治療，且有好轉跡象。

消息指，警方過往不曾接獲要求將相關人士送院的報案，僅有一宗糾紛紀錄，涉案人報案指與兄長因為金錢及宗教信仰問題而發生爭執，警方到場未有發現任何刑事成分，雙方各自回房間，警方便收隊離場。

涉案單位門外地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（翁鈺輝攝）

傷者由救護員抬到地面，再送上救護車。（街坊提供片段截圖)

單位門外有血迹。（翁鈺輝攝）