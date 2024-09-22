北角開槍｜葉兆輝形容悲劇　如預知危險性可預防　避免採致命方法

北角早前發生槍擊案，一名家暴襲擊案男疑犯中槍身亡，據醫管局公布，男子有精神科紀錄。精神健康諮詢委員會委員葉兆輝今早（22日）在電視節目《講清講楚》提到，事件屬悲劇，續提到若警方事前得悉情況，預知到或有危險情況，可多做預防工作，例如穿著保護衣、手持盾牌，以減少使用致命方法令情況受控。



他也指出，現時雖然有指引，但指引也難包攬所有情況，要有效處理突發事件，知識及態度非常重要，冀大眾以同理心理解精神病患者及其照顧者的困難，加上地區支援配套改善，他相信可避免這些悲劇再發生。



北角9月15日發生槍擊案，警員及救援人員在場調查。（羅日昇攝）

北角錦屏街本月15日發生家暴襲擊案，警員上門調查期間，開槍制止手持菜刀及剪刀的38歲男子，男子胸口中槍倒地，送院後不治。據東區醫院的回覆，該男子自2017年起在東區醫院精神科跟進病情，上次覆診為今年7月，原定10月再覆診。據了解，他患思覺失調逾5年。

葉兆輝：預知到危險情況 加強預防或可減少用致命方法

事後社會曾討論是否有更好的處理方法，精神健康諮詢委員會委員葉兆輝在電視節目《講清講楚》指，事件屬悲劇，續提到如警方到場前已知道事件涉及精神病患者，或可在預防工作多些，不需要用這種致命方法處理。

他其後再補充，認為警方的培訓足夠，若然警員能預知到危險情況，「上去處理嘅警務人員著保護衣、或者攞盾牌、或者其他嘢，或者可以減少咗用致命方法去令情況受到管理。」

縱有指引難包攬所有情況 冀大眾同理、增加地區支援

葉兆輝也指出，現時雖然有指引，但指引也難包攬所有情況，要有效處理突發事件，知識及態度非常重要，惟現時社會對精神病患尚有很多迷思與歧視，當中歧視正是出自誤解、不接納。

他表示，精神病患者也是城市、社會的一份子，希望大眾以同理心理解對方的困難，在大眾能夠同理，加上地區支援配套改善，相信可避免這些悲劇再發生。

提到精神健康諮詢委員會是否會開會討論相關事件及處理，他回應稱未收到相關通知。

精神健康諮詢委員會委員葉兆輝。（資料圖片／林靄怡攝）

就北角這宗槍擊案，警務處處長蕭澤頤本月19日出席南區區議會後會見傳媒時，也有向死者家屬及傷者致傷深切慰問，指事件在「電光火石之間」發生，強調「大家唔想有呢啲事發生」，並呼籲外界切勿標籤有精神健康問題的人士。