北角開槍︱死者家屬警總抗議　遺孀哭訴：報警唔係叫你殺死我老公

北角錦屏街上周日（15日）警員開槍案，一名患思覺失調逾5年的姓李（38歲）男子，疑襲擊母親及妻子，並手持菜刀及鉸剪衝向警員，最終被開槍擊斃。



死者妻子及死者胞兄，今（22日）午身穿喪服及攜帶死者遺照，前往灣仔警總對開抗議。遺孀批評警方執法過度，指當日她已多番要求「唔好開槍」，事後十分後悔報警，聲淚俱下稱：「報警係叫你幫助我，唔係叫你（警方）殺死我老公，點解你（警方）要咁殘忍打死佢？我真係接受唔到！」她指，今日抗議是希望還丈夫一個公道。

死者胞兄及死者妻子到警總外抗議，希望警方還他們一個公道。（羅日昇攝）

遺孀：你一槍打死佢真係接受唔到！

遺孀表示，當日重覆講了很多次「唔好開槍」，可以打手腳。現時覺得好後悔報警 ，她質疑：「點解唔用胡椒噴霧，唔叫談判專家完全無溝通，覺得好唔合理！」

她強調，丈夫全程施襲只是拳打，並無工具武器，「拎刀係驚警察過嚟，我都冇見佢揸過刀！佢從來都無用過暴力，打佢手手腳腳都接受到，但係你一槍打死佢真係接受唔到！」

遺孀又質疑，丈夫中槍後沒有被立即送院，且警方着他找身份證，她感到十分不甘心，「我老公死咗，眼都未合埋‥‥‥我瞓唔到我食唔到，我覺得佢死得好慘呀！」

死者胞兄：點解唔可以選擇打其他地方？

死者胞兄亦後悔報警處理，他指，當時母親及弟婦均在房內，已沒有明顯危險，胞弟只是在客廳遊蕩，「我阿媽同弟婦都喺房入面，細佬（死者）都係喺客廳遊蕩，打畀我返嚟都會制止佢！」

他續稱，當日有3名警員到場，均持長棍及盾牌，認為開槍警員可叫另兩名同袍幫忙，質疑為何不用其他方法，「冇理由一槍就𣈴準心口，點解唔可以選擇其打其他地方？佢哋拎長棍盾牌，1.5米距離可以用長棍遠距離交手。」

胞兄又質疑警務處處長說法，強調1.5米距離根本不能觸及警員，「就算隻手再長，都不能攻擊到警員，飛刀都有盾牌擋住，警員係有足夠時間採取其他行動。」他指，已經向警察投訴課投訴。

上周日（15日）事發後，警員及救援人員在場調查。（羅日昇攝）

涉案單位門外地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（翁鈺輝攝）

事發於上周日（15日）晚上9時19分左右，警方接獲姓韓女子（41歲）報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名38歲男子，他胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院治理，至晚上10時39分被證實死亡。警方指，當時疑犯與警員相距僅1.5米，開槍是別無選擇。

死者父親接受商業電台訪問時表示，過往曾幾次打電話報案，將兒子送院治療，今次報警原意亦一樣，詎料發生悲劇；亦透露數月前兒子曾經病發，當時已入院治療，且有好轉跡象。

消息指，警方過往不曾接獲要求將相關人士送院的報案，僅有一宗糾紛紀錄，涉案人報案指與兄長因為金錢及宗教信仰問題而發生爭執，警方到場未有發現任何刑事成分，雙方各自回房間，警方便收隊離場。

北角日前發生槍擊案，警務處處長蕭澤頤向死者家屬及傷者致傷深切慰問。（歐嘉樂攝）

警務處處長蕭澤頤本月19日出席南區區議會後會見傳媒時，強調警員使用槍械有嚴謹守則，亦有向死者家屬及傷者致傷深切慰問，案發當日死者手持鉸剪和菜刀，警員曾重複警告，希望對方冷靜放下武器，惟事件在「電光火石之間」發生，死者持武器突然衝向警員。，強調「大家唔想有呢啲事發生」，並呼籲外界切勿標籤有精神健康問題的人士。

傷者由救護員抬到地面，再送上救護車。（街坊提供片段截圖)

單位門外有血迹。（翁鈺輝攝）