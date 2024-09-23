黃大仙寶誕無人機突取消　田北辰：旅遊局唔係全盤統籌旅遊事務咩

灣仔海濱原定昨晚（21日）舉行黃大仙寶誕無人機匯演，不少市民、旅客特意到場靜候一小時，最終臨場取消，解釋因天氣問題令無人機訊號接收不穩，合辦的民政總署要求主辦方詳細解釋。



實政圓桌立法會議員田北辰今天（22日）建議任何需要使用政府場地、資源或面向國際的活動，政府一律要落水協調，反問「我哋新成立個旅遊局唔係應該全盤統籌旅遊事務咩」，處理不當將影響香港形象。



「黃大仙寶誕」無人機匯演原定9月21日晚八時半開始，但等了又等，最終大會於九點半宣布「停止」，等候多時的市民及遊客隨即發出嘆聲，兩三分鐘內就散去。（黃浩謙攝）

田北辰在Facebook表示，旅遊活動搞得不好，「香港品牌」當災。（資料圖片／梁鵬威攝）

田北辰：旅遊活動搞得不好 「香港品牌」當災

田北辰在Facebook表示，旅遊活動搞得不好，「香港品牌」當災，明白無人機匯演要「睇天做人」，為了公眾安全若未能舉辦都沒辦法，但如何處理是一門大學問。他說當天全場觀眾等一小時才說取消，更有外國旅客投訴沒英文廣播，糊裡糊塗不知發生何事，稱對香港印象很差，事件令他想起今年初「美斯之亂」，由私人機構主辦，政府可能協助搞場地和交通，一旦出事全世界便批評政府，市民和旅客都不會深究問題出在何處。

無人機，沒有飛，嗇色園在社交平台就取消無人機表演致歉，稱今日日間天雨關係，「GPS訊號不穩」，無人機確定無法起飛而需要取消。（黃浩謙攝）

倡政府落水參與協調：旅遊局唔係全盤統籌旅遊事務咩？

田北辰認為，政府不可以再盲目相信市場主導的「教條」，建議任何需要使用政府場地、資源，或者面對國際市場的活動，無論政府有否出錢，都一律落水參與協調，「睇實成個過程邊度有機會出事。」他說私人或民間機構能力有限，他們處理不當就影響香港形象，反問「我哋新成立個旅遊局唔係應該全盤統籌旅遊事務咩？」

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