民建聯調查：不足一成南區居民滿意巴士班次　倡特快巴士連接東區

香港仔隧道收費廣場站正改建為轉乘站，民建聯今日（23日）發布一項調查顯示，不足一成南區居民滿意巴士班次，建議改善接駁至港鐵站的公共交通配套，除了現有巴士線加班，亦應增設特快專線巴士連接南區至東區，呼籲運輸署「大膽改動巴士路線」，只要班次夠密，南區居民不介意轉乘。



民建聯8月30日至9月4日成功訪問336名南區市民，當中逾六成人主要乘搭的公共交通工具為巴士，逾三成人主要靠小巴出入；33.9%受訪者認為班次有待改善，逾五成受訪者直言不滿意，表達滿意的不足一成人。(何夏怡攝)

不足一成南區居民滿意巴士班次

民建聯8月30日至9月4日成功訪問336名南區市民，當中逾六成人主要乘搭的公共交通工具為巴士，逾三成人主要靠小巴出入；33.9%受訪者認為班次有待改善，逾五成受訪者直言不滿意，表達滿意的不足一成人。

民建聯南區支部主席、區議員李嘉盈表示，南港島綫西段興建仍遙遙無期，對於依賴巴士出行的南區居民來說，改善巴士路線及班次十分重要。

李嘉盈提到香港仔隧道收費廣場站，將成為巴士轉乘站，建議定位為連接南區與港島北核心地帶和九龍的交通樞紐。(何夏怡攝)

陳學鋒呼籲運輸署：大膽改動巴士路線

李嘉盈提到香港仔隧道收費廣場站，將成為巴士轉乘站，建議定位為連接南區與港島北核心地帶和九龍的交通樞紐，提供直接、快速的巴士換乘選擇，並改善候車環境，提供降溫和無障礙設施。民建聯立法會議員陳學鋒呼籲運輸署「大膽改動巴士路線」，發揮好轉乘的功能，稱只要班次夠密，居民不介意轉乘。

港區全國人大代表、民建聯南區區議員朱立威關注巴士服務效率問題，他建議站點重疊的巴士線，應協調避免集中同一時間到站，減少居民等車時間。(何夏怡攝)

倡設特快專線巴士連接南區至東區

港區全國人大代表、民建聯南區區議員朱立威關注巴士服務效率問題，他建議站點重疊的巴士線，應協調避免集中同一時間到站，減少居民等車時間；同時增設連接南區至東區的特快巴士；至於接駁至港鐵站的小巴或巴士應加密班次，例如來往黃竹坑港鐵站至華貴邨的城巴78號循環線，以及來往深灣至華富北的城巴48號循環線，促進區內經濟活動。

倡設小區交通管理小組 處理緊急事故

民建聯南區區議員蕭煒忠提到，特殊日子如開學日及中秋節，可於小區設交通管理小組，解決交通問題，彌補緊急事故交通協調中心覆蓋面局限。

蕭煒忠呼籲善用科技，例如設監控攝像頭和傳感器，實時監測小區內的交通狀況，以及建立通報系統方便居民反映交通問題。(何夏怡攝)

蕭煒忠亦呼籲善用科技，例如設監控攝像頭和傳感器，實時監測小區內的交通狀況，以及建立通報系統方便居民反映交通問題。陳學鋒分享早前到杭州考察時，發現當地智慧交通成效顯著，譬如透過科技調節紅綠燈號、巴士班次，南區亦應大膽試行，成為本港智慧交通示範區。