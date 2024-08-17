葉劉走訪南區商場揭逾百吉舖　促業主減租商戶改革推優惠吸客消費

香港零售市道復蘇未如預期，不少屋苑商場「吉舖」處處。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨日（17日）落區視察，走訪香港仔街市、置富花園、海怡商場，稱3個傳統商場及地標合共超過100間吉舖，部分商戶只能無奈結業。



她希望商場業主主動減租，伸出援手與旗下商戶共渡時艱，並呼籲各商場及商戶亦要鼓起勇氣進行改革，推出更多優惠或舉辦特色活動，增加自身吸引力，鼓勵市民留港消費。



葉劉淑儀（左二）稱香港仔街市部分樓層較為冷清。（葉劉淑儀Facebook）

香港仔街市部分樓層一整列檔口結業

葉劉淑儀與立法會議員陳家珮，南區區議員何沅蔚及黃雨程，社區發展主任崔添偉，走訪香港仔街市、置富南區商場、海怡半島商場三個南區地標，以及黃竹坑新商場THE SOUTHSIDE考察市況。首站到訪香港仔街市，葉劉淑儀稱人流尚可，但二樓及三樓則頗為淡靜，其中三樓乾貨位置，幾乎一整列檔口結業，同層檔主紛紛慨嘆生意難做。

置富南區廣場空置率高。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉：置富南區廣場租金高昂 但人流疏落

第二站葉劉淑儀來到置富花園。她表示，置富南區廣場租金高昂，但人流疏落，整體消費力只屬一般，一行人甫踏入商場已見「吉舖」處處。崔添偉表示，商場110個舖位，已有40間吉舖，空置率甚高。

一行人走訪海怡西商場（葉劉淑儀Facebook）

海怡商場租金高昂 吉舖共35 間

至於海怡東及海怡西商場店舖，葉劉淑儀表示商戶同樣備受租金高昂的壓力。黃雨程表示，不少街坊看淡海怡商場前景，經營多年的商店結業、連銀行這類基本服務的店舗都搬走了。據悉海怡東及海怡西商場，現時合共有35間吉舖。

葉劉淑儀（右）和陳家珮（左）在其中一家泰國餐廳午膳。（葉劉淑儀Facebook）

黃竹坑新商場人頭湧湧

視察的最後一站地點，葉劉淑儀一行人到訪開業不久的黃竹坑THE SOUTHSIDE商場。葉劉表示，商場人頭湧湧，幾乎每間食肆都有一定人流，部分門外更見人龍。她表示，新商場裝修美輪美奐、連洗手間都有個別鏡子；商店種類繁多，親子商店、跳舞中心、寵物店、潮流電子產品、戲院等應有盡有。他相信此處不但吸引南區居民，即使對跨區市也有一定吸引力。

南區多個商場不少吉舖（葉劉淑儀Facebook）

葉劉淑儀及後總結各地標「吉舖」數目：

香港仔街市 29間

置富南區廣場 40間

海怡東商場 + 海怡西廣場 35間

合共吉舗 104間