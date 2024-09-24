發證明書改指定法官處理張敬生案　李家超︰有需要就發、從嚴處理

港大評議會致謝七一刺警疑兇案被告張敬生申請保護令，要求懲教署即時釋放他。行政長官李家超今日（24日）被問到為何發證明書，將案件改由國安法指定法官審理時說，不適宜評論案件細節，只要有需要就會發證明書，任何涉及國家安全的案件，會從嚴處理，並透露並非首次發出證明書。



翻查資料，律政司去年就歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令，行政長官曾發出證明書，判斷禁制行為涉及國家安全。



港大學生會評議會動議致謝七一刺警疑兇案，時任評議會主席張敬生上訴得直獲扣減刑期，他向法院申請人身保護令，要求懲教署即時釋放他。(朱棨新攝)

七一刺警案張敬生未獲扣減刑期 李家超：涉國安從嚴處理

港大學生會評議會動議致謝七一刺警疑兇案，時任評議會主席張敬生上訴得直獲扣減刑期，他向法院申請人身保護令，要求懲教署即時釋放他，法庭透露李家超上周六（21日）發出證明書，判斷案件與國安議題有關，須改由國安法指定法官黎婉姫審理。

李家超今日出席行政會議前記者時，被問到證明書是由他主動發出，還是應法庭要求發出，以及為何被告即時放監是涉及國安時，他表示相關國安案件處於聆訊階段，政府不適宜評論案件細節，他說任何案件一旦涉及國家安全，會從嚴處理。他說要告誡所有人士，不要嘗試觸碰國安條例，任何涉及國安的罪行都會依據法律程序處理。

李家超表示張敬生案處於聆訊階段，政府不適宜評論案件細節。（梁鵬威攝）

多於一次發出特首證明書 李家超沒提供總數和案例

被問到過往簽發證明書的數量和涉及的案例，李家超說行政長官證明書是依法發出，已經發出多於一次（more than once)，只要認為有必要就會發布，國家安全案件的一切程序都將嚴格依照法定程序和相關法律辦理。他又重申將嚴肅處理違反國安行為，因為國家安全違法行為嚴重，將毫不猶豫地執法，並認為做法與其他司法管轄區，在維護國家安全方面所做的相同。

李家超去年就律政司申請《願榮光歸香港》禁制令發出證明書。（梁鵬威攝）

翻查資料，律政司去年就歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令，行政長官曾根據《國安法》第47條發出證明書，判斷禁制行為涉及國家安全。

《美聯社》攝記被拒入境香港 李家超：處理跟其他地區一樣

《美聯社》一名法籍駐港攝影記者早前申請工作簽證被拒，本月中以旅客身份來港，在香港機場被拒入境，該攝影記者曾為美聯社拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片。

美聯社一名法籍駐港攝影記者申請工作簽證被拒，本月中在香港機場再被拒入境，該攝影記者曾為美聯社拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片。(資料圖片/歐嘉樂攝)

9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超被問到拒絕入境原因時說，所有入境人士都依照入境條例和相關法例處理，每宗個案都會獨立考慮，了解是否符合法例與政策，強調做法和其他司法管轄區一樣。