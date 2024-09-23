港大生張敬生認煽動　服刑行為良好未獲三分一扣減　申人身保護令

香港大學學生會評議會前主席張敬生，3年前在學生會評議會上動議支持七一刺警案疑兇梁健輝。他與另3名學生承認煽惑他人有意圖而傷人罪，被判囚2年，上訴庭本月13日改判他們監禁15個月。張其後申請人身保護令，指他在囚期間行為良好，應獲三分之一刑期扣減，並應即時釋放，惟懲教署繼續羈押他。他因而申請人身保釋令。



案件上周六在高院張的單方面申請，法官認為未能確認張行為良好，案件押後至今（23日）作指示聆訊，並把張就人身保護令的申請，押後至10月3日（下周四）處理。張要求期間保釋，法官則押後至明天處理。



首被告張敬生。(朱棨新攝)

申請人為張敬生，答辯人為懲教署署長。

減刑後最快獲釋日期應為今年6月

代表張的資深大律師彭耀鴻指，因上訴庭改為判囚15個月，其最早的獲釋刑期為本年6月。申請方要求等待正式審理人身保護令期間，批准讓張保釋。

和另外3名港大生

案件編號：HAZZ75/2021（CACC201/2023、DCCC917/2021）

另3名同案被告，早前同樣獲減刑至入獄15個月。(詳看下圖)

次被告郭永皓，案發時是港大學生會評議會主席。(朱棨新攝)

第三被告杜林丞亨。(朱棨新攝)